Ещё до поджога квартиры родителей С.Шаргунова, реноваторы избили модератора антисобянинской ФБ-группы

На модератора группы в Facebook «Москвичи против сноса» и создателя сайта «За наш дом» Кэри Гуггенбергер в подъезде напали четверо неизвестных и избили. Об этом она сообщила 27 апреля.

Само нападение произошло несколько дней назад, 19 апреля. Били, как пишет активистка, ногами по животу и спине.

А 21 апреля была подожжена квартира депутата Госдумы от КПРФ (в партии Зюганова, правда, принципиально не состоящего) Сергея Шаргунова. Это произошло на следующий день после голосования по законопроекту о сносе пятиэтажек. Шаргунов был одним четырех депутатов, кто голосовал против него.

Урон квартире нанесён большой. Во-первых, и на загоревшемся сперва балконе (само там точно ничего загореться не могло – там и электричества-то нет) были не самые ценные, но всё же важные книги, которые послужили растопкой «шаровой молнии». Во-вторых, в средней, занявшейся от балкона комнате сгорели ценнейшие картины художников ХХ века, которые собирала долгие годы мать Сергея, Анна Борисовна, и старинное, фамильное, прадедовское зеркало сгорело.

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