На правозащитницу в Алматы полицаи устроили ночную охоту "за разжигание социальной розни"

В ночь на 28 апреля на несколько часов была задержана сотрудниками ДВД г. Алматы правозащитник Олеся Халабузарь. Ее соратники сообщили, что она выпущена на свободу. Олесю обвиняют по статье 174 УК РК за «разжигание социальной и национальной розни», так как якобы она распространяла антикитайские листовки. По мнению ее сторонников, листовки в офис движения «Справедливость» подкинули сотрудники КНБ.

Как выяснилось недавно, ее задержали с целью взять подписку о невыезде из Алматы. Некоторое время назад Олеся сама красочно описала ночную облаву полицейских. Вот, что она рассказала на своей странице в фейсбуке:

«Благодарю всех достойных людей, кто переживал за меня! Всю ночь полицейские города Алматы пытались найти меня, отследив последнее включение моего сотового телефона. Ходили по квартирам ночью и показывали гражданам мою фотографию как особо опасного преступника. В том районе несколько машин с включенными фарами просвечивали всю местность, другие оперативники прятались по кустам. Хотя лил ливень, но их преданность службе радует. Вот только они сами не знают, что их рвение направлено против мирной женщины, которая отстаивает права простых граждан в Казахстане, возможно даже кому-то из их родственников помогли, спокойно проживающей с тремя прекрасными детьми и 2 гусями в доме. Мне очень жаль, что из-за того, что рвение нашей полиции направлено не настоящих преступников, а на ту что защищает права, напугали граждан этой ночью. За полицию прошу всех, к кому стучались, их извинить!

Молодое государство, власть не знает чем заняться, размытые ценности и идеалы, брошенное в правовой защите население… Раз живем в таком государстве — значит сами виноваты. Полиция — это полное отражение власти! А качество власть — это наше позволение быть таковой! В общем, о том, что людей беспокоили ночью я узнала только утром, когда меня доставили в полицию и упрекнули, что из-за меня они не спали. Мы с дочкой хотели уехать, но полицейские сказали, что мне именно нельзя. Что я должна пройти с ними и подписать подписку о не выезде за пределы даже города Алматы. На каком основании? Все том же, якобы я подбиваю граждан выходить на площадь бить китайских граждан. Где они видели на площади китайских граждан? Они прям там все сидят и ждут? Фантазии мало, мозгов тоже, а энергии много. Лучше бы мне дали возможность навести порядок. В Астане тяжелейший кадровый кризис.

Еще раз всех переживающих за меня — благодарю! Мой арест с ребенком — это трагедия не только моя, это трагедия всей системы!»

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