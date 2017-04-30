Восторга поубавилось. Мнение россиян о будущем страны

Признанный "иностранным агентом" Левада-центр продолжает опрашивать российских граждан. Причём вопросы задаёт на редкость неудобные. Вопросы, на которые уже вроде бы даны все ответы раз и навсегда. Вот нет у нас, согласно статистике, инфляции. Зачем тогда спрашивать, не замечает ли кто рост цен? Это же провокация. Среди моих знакомых, к примеру, почти все замечают, но ведь никто не хочет слыть пособником "иностранного агента". Получается, людей заставляют врать и испытывать затем нравственные страдания?

Нет у нас официально безработицы. А по данным центра, оказывается, есть ею недовольные. Да ты спроси, каков негодяй Обама, тот же Трамп или насколько невыносимо жить на Украине! Тебе каждый ответит. Про погоду можно или футбол... 85% россиян, утверждают другие социологи (которым власть доверяет и не относит к агентам), счастливы, и в комментариях к этой цифре прослеживается намек, что счастливы благодаря мудрому руководству президента, правительства и депутатов Государственной Думы. Левада-центр же, чёрт его бери, коварно интересуется отношением населения к институтам власти. И вопросы его с бочка, исподволь, витиеватые, врасплох берут нашего гражданина.

Ладно ещё, выясняют, сколько процентов жителей страны восхищаются Путиным. 10%. Хотя чего им восхищаться? Он что - памятник культуры? Скользкий вопрос. Думается, эротическими фотографиями Анджелины Джоли восхищается куда больше народа, но вряд ли её популярность позволит красавице побороться за президентское кресло. Или вот о чём говорит признание 72% россиян, что они Путину доверяют? С какой стати ему бы не доверять? Разве он у кого денег занял и не отдал? Перечень подобных бессмысленных вопросов длинен.

Всё это уловки, отвлекающие внимание респондентов. Пока они потеют, семь раз отмеряют, чтобы не ляпнуть чего лишнего, их подводят к главному замаскированному вопросу. А наш человек уже расслабился, восхитился, посимпатизировал, доверился - бери его тепленьким. "Ждете ли вы от Владимира Путина положительных сдвигов в жизни страны?". И 51% отвечают: "Нет". Это что же такое? Значит, через год мы пойдём на очередные выборы Путина, предполагая, что и в последующие 6 лет никаких надежд на улучшение ситуации не имеется? Так эти несознательные граждане не понимают, что президентом должен быть не обязательно душка, не обязательно мачо, не обязательно крутой перец, которым нужно восхищаться, однако обязательно лидер, способный в сложном конкурентном мире обеспечивать необходимое развитие вверенной ему в управление страны? Насколько бы ни был талантлив человек, на посту главы государства оценивать его следует по единственному критерию прогресса - экономического, научного, культурного и т.д. Вот вам и "иностранный агент", кто сомневался.

А уж история про опрос на тему отставки правительства Медведева вовсе выходит за рамки приличия. Вот так прямо в лоб спросить?! Вынудить 45% опрошенных признаться, что они выступают за отставку скомпрометировавшего себя коррупционными скандалами правительства. Что существенно больше, чем 33% правительство поддерживающих. Ни стыда, ни совести или, как сказала пресс-секретарь правительства, "явный политический заказ". Глядишь, дело дойдёт до того, что половина населения России окажется вместе с Левада-центром в рядах "иностранных агентов", коли выступает против Медведева. Хотя странно, чем нынешнее правительство не угодило иностранцам? Столько перекачано им нефти и газа, столько у них закуплено промышленного оборудования и продовольствия вместо развития собственного производства, вывоз капиталов исчисляется сотнями миллиардов, столько там у них понастроено вилл, столько детей чиновников и депутатов пристроено... Что им на Западе ещё надо?

Если распоясавшуюся социологическую службу не остановить, она сможет выведать ещё много о настроениях утративших бдительность россиян. Вдруг окажется, что истинно православных в стране не 80%, как полагает официальная статистика, а всего 3% (столько людей, по некоторым подсчётам, посетили нынче на Пасху церковь)? И взлелеянные духовные скрепы полетят в тартарары. Вдруг выяснится, что представительный орган власти, парламент, во мнении россиян их вовсе не представляет, а представляет непонятно кого? И суверенная демократия снова будет дискредитирована. Вдруг обнаружится, что россияне не хотят "железного занавеса", а хотят постоянного мирного и взаимообогащающего общения с европейской цивилизацией? Да мало ли что ещё может вынюхать "иностранный агент". А мы, 85%, счастливы. Мы смотрим радужную картинку по телевизору. И всякие опросы портят нам настроение и нарушают сложившуюся в наших головах целостную картину повседневного благополучия. Оно нам надо?