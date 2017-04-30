Павел прятался за занавеской, Путин - за грейдером

В Москве оказалась заблокирована приемная президента РФ, куда собирались прийти активисты «Открытой России». Приёмная АП РФ на Новой пл. в буквальном смысле замурована - закрыта железными жалюзи и для верности заблокирована строительной техникой.

В МВД заявили, что предостерегают москвичей от участия в акции и что инициаторам акции "было предложено альтернативное место для её проведения". Интересно, какое? Вместо приемной президента передать петицию Путину в сортире на Красной пресне?

Вообще подача заявления в приемную президента не требует никаких соласований, а по конституции ее просто подают и все, можно персонально, можно группой.

Плохому танцору мешает статья 33 Конституции РФ?

Но все официальные СМИ называют сегодняшнюю акцию "неразрешенной". Ну так же можно написать о неразрешенном вдохе и неразрешенном выдохе. Или о несогласованном с властями приеме пищи.

Удивительно, на на акции, которую и не требовалось ни с кем согласовывать, вроде бы никого не задержали. А могли бы! Тогда сообщение звучало бы примерно так: "На не состоявшейся несогласованной акции был задержан имярек, не известно за что".

Ленинградцев, которым надоел Национальный Лидер, уже "вяжут"

Но президентские органы переплюнули сегодня всех!

Вместо того, чтобы вообще никак не реагировать на то, что граждане реализуют конституционное право подавать любые обращения куда захотят, сегодня взяли, и ограничили это конституционное право при помощи строительной техники. Ну хорошо хоть не говновозки подогнали... Хотя зря я так, прочтут еще, с них станется... Это они хорошее что-нибудь никогда в жизни не повторят, а вот что плохое...

Понятно, чего они боятся - вот придет к приемной президента тысяч сто народу, и все с одним словом "Надоел!" Опасение понятное - и правда надоел. И все это знают. И он сам это знает.

Но все же надо сохранять хоть какие-то остатки здравого смысла.

Вот завтра возьмет кто-нибудь и объявит, что хочет прийти и навалить здоровую кучу перед Спасской башней аккурат в день общения Путина с парламентом. Так они, вместо того, чтобы подхватить серуна и отвести его в ближайший околоток, обрудованный клозетом, возьмут, да перекроют всю Красную площадь? Или даже вообще весь центр Москвы - на всякий случай, как бы чего не вышло...

При популярном президенте так не делают. Популярный президент обычно время от времени прогуливается по центру столицы без охраны, чтоб показать - вот, мол, среди своего народа мне ничего не страшно.

А вспомните последнюю его инаугурацию, аккурат после мордобоя на Болотной, который спровоцировала полиция, а уж по чьему указанию, бог весть... Ведь по абсолютно пустой Москве ехал, любимый всенародно, с 70 процентами голосов.

Но за прошедшие 5 лет много же всего хорошего произошло - Крым наш, Немцов убит, Удальцов сидит, Нвальный нет, денег тоже нет, но вы держитесь...

После выборов, на которых опять будет 70 процентов, можно вообще плюнуть на эту Москву и уехать в Геленджик, предварительно выселив оттуда всех, по программе реновации. Окружить себя соснами и Росгвардией. Любоваться на море и ждать гвардейцев с папиросницей, прячась за занавеской...

А какой-нибудь Сечин скажет потом растерянному не-Димону: "Полно вам ребячиться, ступайте царствовать".

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск