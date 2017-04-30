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Московский листок

Ода на взятие фанерного Рейхстага в парке "Патриот"

Опубликовано 30.04.2017 в разделе комментариев 0

путин россия калашников кремль
Ода на взятие фанерного Рейхстага в парке "Патриот"

Президент поздравил участников сооружения макетов комплекса заводов по производству микроэлектроники и с удачным проведением игры на них. 
Премьер Медведев руководил на месте игрой по "реконструкции будущего" - полета российского экипажа на Марс. Игра прошла я Якутии. 

Эльвира Набиуллина провела увлекательную офисно-штабную игру. В Москве построили фанерную модель Реконструкционной финансовой корпорации, каковая выдала моделям заводов и фабрик кредиты под 3% годовых. Благодаря этому макеты промышленности произвели условной продукции на 40% больше. 

На Селигере первый вице-премьер Игорь Шувалов поощрил участников увлекательной игры "Возрождение торгового флота". Модели новых грузовых кораблей удачно проложили трассы в мировом океане, роль которого сыграло озеро Селигер и завоевали первое место по грузоперевозкам. В следующий раз на Валдае пройдет игра "Возрождение российской гражданской авиации", где будут представоены летающие макеты МС-21 и возрожденных "русланов". 

Минэкономики Орешкин на сочинском пляже лично руководит игрой "Увеличение объемов жилищного строительства в РФ" с возведением песочных макетов жилмассивов. Игра продемонстрировала полный успех команды "Молодой гвардии Единой России". В свою очередь, Ротенберги взялись руководить игрой "Новые автострады в РФ". И, хотя место игры-реконструкции еще не выбрано, утверждена смета мероприятия - 2 миллиарда тугриков. В мероприятии примут участие, помимо Россиян и байкеров Залдостанова, команды с Кипра, Виргинских островов, с острова Мэн. Таким образом, великолепное шоу будет международным. 
Но и Минобороны не собирается почивать на лаврах. После потрясающего успеха со взятием макета Логова фашизма оно планирует провести игры "Победа в Сирии" и "Разгром группировки сил АТО в Донбассе". Макеты уже возводятся. 

Большую партию макетов заказали в администрации президента совместно с "Роснано" и Агентством стратегических инициатив. Среди них - макеты российских станков, роботов, наноразмерных микросхем, обрабатывающих центров. Сюжет игры-реконструкции еще не придуман, но идеи предложены отличные. 

Вице-премьер Голодец докладывает о завершении работы над макетом "Активная демографическая политика в РФ". Получен заказ на изготовление кукол-младенцев и моделей новых квартир для макетов молодых семей. 

Завершаются работы по сооружению макета Национальной инновационной системы в Сколково. Подробности держатся в секрете для интриги. 

И, наконец, все россияне ожидают заявленной игры "Роскосмоса" под руководством Рогозина. Макет ракеты-носителя "Ангара" должен запустить макет космического корабля "Россия" на макет орбиты. Макет президентского указа по этому поводу уже разработан...

Узнав об этом, Максим Калашников спел песню, которую с одесскими одноклассниками пел в составе штуточной рок-группы "Тодлибол" в 1983-м (слова - Никиты Лысенко):

Мой макет мне дорог тем
Что не пьет вина совсем
Он, дурак, лишь поутру
Жрет заморскую икру
Но он мне нравится - 
Пусть икрой подавится.

М.К.



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