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Московский листок

Химкинское водохранилище как фактор внешней политики РФ

Опубликовано 30.04.2017 в разделе комментариев 0

сми пресса мид захарова
Химкинское водохранилище как фактор внешней политики РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась в Facebook наблюдением, как москвичи вышли принимать солнечные ванны, едва растаял лед.
"Пару часов светит солнце, лед сошел дней 10 назад, ни одного листочка, а народ уже "расцвел". На берегу химкинского водохранилища, как будто это СказочноеБали.
 
Так еще и винцо охлаждается", - подписала фотографию Захарова.
 
 
Я прочел это сообщение в топе Рамблера, как "новость", между соболезнованиями Путина Атамбаеву и применением химоружия в Сирии. 
 
Задумался. Может быть Химки - это уже дальнее зарубежье? Или хотя бы ближнее? 
 
Присмотрелся к фотографии - больших художественных достоинств не обнаружил. Место знакомое. Тетки незнакомые - это плохо, конечно...
 
Это теперь у нас такая внешняя политика или уже внутренняя?
 
Или каждое событие в ФБ Маши Захаровой - событие, равное по значимости сходу селей в Киргизии и химической атаке в Сирии?
 
Или теперь это такая информационная политика в стране?
 
А.Б.


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