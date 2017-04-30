Химкинское водохранилище как фактор внешней политики РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась в Facebook наблюдением, как москвичи вышли принимать солнечные ванны, едва растаял лед.

"Пару часов светит солнце, лед сошел дней 10 назад, ни одного листочка, а народ уже "расцвел". На берегу химкинского водохранилища, как будто это СказочноеБали.

Так еще и винцо охлаждается", - подписала фотографию Захарова.

Я прочел это сообщение в топе Рамблера, как "новость", между соболезнованиями Путина Атамбаеву и применением химоружия в Сирии.

Задумался. Может быть Химки - это уже дальнее зарубежье? Или хотя бы ближнее?

Присмотрелся к фотографии - больших художественных достоинств не обнаружил. Место знакомое. Тетки незнакомые - это плохо, конечно...

Это теперь у нас такая внешняя политика или уже внутренняя?

Или каждое событие в ФБ Маши Захаровой - событие, равное по значимости сходу селей в Киргизии и химической атаке в Сирии?

Или теперь это такая информационная политика в стране?

А.Б.