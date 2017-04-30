Путин за год "заработал" чуть больше Минниханова, зато Минниханова - более двух миллиардов!

Глава Татарстана Рустам Минниханов опубликовал декларацию о доходах: его заработки в 2016 году ограничились 7,5 млн рублей, а вот жена дважды стала миллиардером, заработав в общей сложности 2,35 млрд. Та же ситуация и с недвижимостью: на Гульсину Минниханову записаны все земельные участки, дома и квартиры, включая апартаменты в ОАЭ площадью 222 кв. м.

Как следует из декларации, доход супруги президента Татарстана за 2016 год составил 2,35 млрд рублей. Из них 2,2 млрд рублей получены от продажи доли в ООО. Долей в каком предприятии владела Минниханова - не уточняется. В рейтинге самых богатых жен чиновников по итогам 2016 года от журнала Forbes Минниханова также не значилась. При этом лидера этого рейтинга Елену Некрасову (замужем за депутатом Госдумы от КПРФ Александром Некрасовым) Минниханова обходит по доходам в 3,5 раза.

Доход президента республики составил скромные в сравнении с супругой 7,5 млн рублей.

В собственности у Миниханова нет ни недвижимости, ни автомобилей. Как передает ТАСС, в пользовании в России находятся жилой дом площадью 263,2 кв. м, земельный участок в 414,9 кв. м, гостевой дом площадью 110,7 кв. м, еще один земельный участок в 1,776 тыс. кв. м и квартира в 174,6 кв. м.

Супруга президента Татарстана владеет двумя квартирами, одна из которых имеет площадь 174,6 кв. м и расположена в РФ, а другая площадью 222,2 кв. м находится в ОАЭ. Также в ее собственности два земельных участка площадью 414,9 кв. м и 1,776 тыс. кв. м, жилой дом - 263,2 кв. м, гостевой дом - 110,7 кв. м.

В прошлом году лидер Татарстана заработал 6 млн рублей, его супруга - более 256 млн. 210,6 млн из этой суммы она получила в порядке наследования. Руководитель пресс-службы президента Минниханова Эдуард Хайруллин пояснил республиканскому изданию "Бизнес-онлайн", что семья главы республики получила наследство после трагической гибели в 2013 году их старшего сына Ирека Минниханова.

Напомним, президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках традиционной кампании обнародовали декларации о своих доходах и имуществе.

Согласно документу на сайте правительства, Медведев за 2016 год заработал 8,587 млн руб. Это на 2% меньше, чем годом ранее, отмечает РБК.

Как сообщает сайт Кремля, доход президента за 2016 год составил 8,858 млн рублей - то есть Путин заработал примерно на 300 тысяч больше, чем Медведев. И на миллион с небольшим больше Минниханова.

Новости по теме:

Бортников "заработал" за кризисный год больше Медведева и Путина

Московский марш к задраенной администрации президента в рамках акции "Надоел" проходит спокойно