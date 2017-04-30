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Московский листок

Реки сока полились по Лебедяни, как могли бы 10 лет назад реки крови

Опубликовано 30.04.2017 автором Илья Краснов в разделе комментариев 1

сша едро приватизация лебедянь пищепром пепсико
Реки сока полились по Лебедяни, как могли бы 10 лет назад реки крови

Специалисты управления Росприроднадзора по Липецкой области возбудили административное дело в отношении экспериментального консервного завода «Лебедянский», где после обрушения кровли склада готовой продукции в Дон стекли тонны сока. Об этом проинформировал замглавы регионального управления ведомства Дениса Прасолова.

«Возбуждено административное дело по статье КоАП «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение, истощение», — заявил Прасолова. По его словам, сотрудники ведомства взяли пробу воды в реке.

Как стало известно, обрушение информация об обрушении кровли складского помещения на ОАО «ЭКЗ Лебедянский» (Pepsico) поступила в 10.00 мск 25 апреля.

«Произошло обрушение кровли складского помещения на площади 300 квадратных метров. В результате происшествия есть пострадавшие», — ранее рассказали в региональном управлении МЧС. Согласно предварительной информации, пострадали 2 человека.

Экологическая катастрофа в Лебедяни обратила внимание граждан РФ на то, что кое-какие заводы в стране работают, пока там не происходят вот такие катаклизмы... Но под чьим командованием и по каким нормам работают?

Что же творилось на одном из типичных в СССР, на одном из не очень-то выдающихся заводов?

В начале девяностых это был простой консервный завод, который и в советское время помимо соков производил всякие варенья, повидла и прочие такие вещи. Очень вкусные. Этикетки были наклеены не всегда ровно, кривенько и мято, как часто это водилось на советских заводах, но вкус был отменный у продукции. Характерная особенность советского ГОСТа - не в этикетке дело!

Горожане и жители окрестных деревень стояли в очереди, чтобы сдать на завод плоды, фрукты, ягоды. Места это благодатные для садоводов - яблочные края... И вот, в начале девяностых, тогда просто директор завода (с 1981-го), а ныне видный единоросс, депутат Госдумы Николай Иванович Борцов, приватизировал завод, преобразовав его в ЭКЗ "Лебедянский" (1992). Тогда всё приватизировали - с искренней уверенностью, что получив Хозяина, заводы, поля и вообще земля, бывшие по недоразумению общими - станут "работать" лучше, эффективнее.

И поначалу-то на "Лебедянском" так и было, как это ни парадоксально (десятки других окрестных заводов и колхозов не могли бы похвастаться этим).

Благодаря всяким московским маркетологам завод быстро набрал общероссийский вес, выведя на рынок такие бренды как "Я", "Тонус", "Фрутоняня" и другие. То есть ЭКЗ "Лебедянский" стал крупнейшим заводом по выпуску соков и детского питания, быстро составив конкуренцию Wimm Bill Dann. А вот эта компания, как мы знаем с тех самых 90-х - конкретно под братвой, которая конкурентов не любит...

Однако и Борцов рос как капиталист - уже обзавёлся неприкосновенностью, дорос до Госдумы (на тех же самых выборах 2003-го, когда Ходорковский посалдил почти во все фракции своих лоббистов).

И вот, уже в середине нулевых, когда телереклама славила продукцию завода и повышала спрос, - на завод пришли люди, которые сказали Борцову, кому и за сколько завод нужно продать. Ранее так было с рядом подмосковных конкурентов "Вимм-Билль-Дана", кстати. Что они ему за это пообещали лично, - возможно, что не так много, как он бы хотел, уже вкусив депутатства, - но Борцов поначалу был категорически против. Вскоре он получил ряд угроз - мол, и прокуратуру наведём, и подпольный цех с наркотой у тебя тут "найдём". Короче, продать вынудили приватизированное и раскрученное им детище. И кому? Нет, не "Вимму", бери выше, другому иностранцу - трнаснациональному гиганту, ещё в СССР имевшему уникальный рынок, "ПепсиКо"! Лоббисты были, скорее всего, из той же самой Госдумы.

Накануне перехода собственности к ещё более эффективным менеджерам, в 2007-м на заводе постоянно ошивались непонятные люди, которые придирались, искали какие-то производственные проблемы, угрожали. Что это были за люди, на заводе так никто и не понял. Неизвестно, были ли это люди из правительства или просто конкретные пацаны с крышей где-то там же. Но фраза директора-миллионера, что если предприятие выходит на определенный уровень прибыли, в России его обязательно "отожмут" - тогда прозвучала с характерной горечью буржуя-неудачника. Борцов оказался не борцом, не довёл "наезд" до кровопролития, зато (за это) и остался миллионером, очевидно.

Борцов получил какие-то отступные, вроде места в следующей Думе. Ну и, конечно, деньги за продажу завода. Однако, "отжимали" вовсе не иностранцы - то, что это были соотечественники, вынуждавшие продать завод американцам - точно. Это видели рабочие завода, жители Лебедяни, знавшие Борцова ещё по советской жизни. Но неизвестно, что конкретно это были за силы - какие имели "крыши" и где. Обидно ещё что "отжали" потому что развивал он этот, как утверждал сам, убыточный к концу восьмидесятых завод своими силами, с нуля. До этого Борцов в валенках зимой сигареты продавал. А потом - с заводом пошло в гору... Но у горы всегда был царь.

История эта очень напоминает то, что случилось позже с Башнефтью. Только за той историей следила вся страна, и "отжим" Башнефти у сына Рахимова и Евтушенкова был показан народу как "огосударствление" - хотя тотчас же из влившейся в Роснефть Башнефти выделили процент (19.5) иностранным капиталистам (катарским и швейцарским). И тут уже никто не подумал ничего плохого: государству виднее...

Вот и в Лебедяни сработала чётко эта же схема - продажи иностранцам того, что поднято трудом соотечественников. Если та же Башнефть и Роснефть - вообще советское сплошь наследие, то "Лебедянский" всё же был развит за 90-е, сделал Борцова миллионером, но и над миллионерами есть миллиардеры, а над теми - ТНК...

Однако нас-то интересует другой вопрос: а эффективность пресловутая от двойной приватизации - где? Было такое в СССР, при неэффективном собственнике-народе?

Кто заплатит за загрязнение природы Лебедяни? ТНК "ПепсиКо" заплатит или те тёмные личности, которые "отжимали" завод для иностранного заказчика?

Впрочем, русская природа и рабочая порода всё стерпит: не социализм вам тут, а значит - терпите...



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Всего комментариев к статье: 1
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простое обьяснение
хм... написал 30.04.2017 01:29
Завод экспериментальный, обрушение при экспериментах дело обычное... А что в рос-сионии половина магазинов под полками двух американских брендов, никого не смущает... Надо просто внимательнее этикетки читать... А там, где их не написано, там совместные акционеры....
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