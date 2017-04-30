Самый большой в мире китайский гидросамолёт готов к полётам

В Китае было успешно проведено наземное испытание самого большого в мире гидросамолета AG600, сообщает в воскресенье портал Sina. Китайская авиастроительная корпорация заявила, что воздушное судно готово к первому полету. По плану, он должен состояться в мае; позже пройдет испытание над водой.

AG600 создан китайскими инженерами и является самым крупным самолетом-амфибией среди ныне существующих. Его первый полет был изначально намечен на 2015 год, однако судно к тому времени оказалось не готово.

По официальным данным, самолет предназначен для нужд гражданской авиации - тушения пожаров и поисково-спасательных работ. Однако отмечается, что КНР также может использовать его для обеспечения своих интересов в Южно-Китайском море.

Отметим, что КНР постоянно делает шаги в научно-техническом развитии. И если винтовой гидросамолёт удивляет мир лишь размерами, то в других сферах КНР давно уже не "винтовая". А Россия не только забыла свою уникальную разработку - экранопланы, но и малую авиацию практически уничтожила - ту же самую, винтовую... А тем временем сосед-конкурент широко шагает вперёд.

В китайской провинции Хэнань, например, 18 февраля на службу заступил первый робот-полицейский. Он занимается патрулированием зала ожидания железнодорожного вокзала в городе Чжэнчжоу. Об этом сообщает gbtimes.

Робот передвигается на колесах, на его корпусе расположены сенсорные датчики, а рост не превышает роста человека. Он может самостоятельно производить патрулирование территории, сканировать и распознавать лица людей и отвечать на вопросы пассажиров. Также он способен определять температуру воздуха и предупреждать об угрозе пожара.

На данный момент робот дежурит в тестовом режиме. Планируется, что скоро он начнет работать в ночное время, когда в залах ожидания больше всего пассажиров.

Ранее сообщалось, что робот-журналист Сяо Нань (Xiao Nan), созданный в Китае, опубликовал свою первую статью в газете Southern Metropolis Daily. Ему потребовалась одна секунда, чтобы написать заметку на 300 иероглифов.

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