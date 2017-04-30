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Московский листок

Постмайданная Украина вновь озаботилась легализацией проституции

Опубликовано 30.04.2017 в разделе комментариев 3

украина майдан социальныйрегресс проституция
Постмайданная Украина вновь озаботилась легализацией проституции

Генеральный директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова предложила легализовать проституцию, оружие, марихуану и игорный бизнес, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По ее словам, это позволит пополнить пенсионный фонд страны.  «Я имею в виду, может, и провокационно, и проституток, и оружие, и игорный бизнес, и выращивание и продажу марихуаны», — отметила Третьякова.

Напомним, в сентябре 2015-го в Верховной Раде Украины (ВРУ) зарегистрирован законопроект № 3139 о регулировании проституции и деятельности секс-заведений. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте парламента. Инициатором данного проекта закона выступил народный депутат от партии "Самопомич" Андрей Немировский. 

В частности, этим документом предлагается узаконить деятельность проституток. Отмечается, что проститутка обязана проходить в установленном законодательством порядке предварительный и периодический медицинский осмотр; заботиться о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье лица, с которым выполняет половой акт. 

Согласно законопроекту, проститутка оказывает услуги интимного характера, выполняет половой акт с другим лицом на платной основе по обоюдному желанию, а также может осуществлять аналогичную деятельность в секс-заведении.

"Секс-заведение – юридическое лицо, где проститутки оказывают услуги интимного характера, выполняют половые акты с другими лицами на платной основе", - говорится в тексте документа. 

Также данный законопроект запрещает посещение секс-заведений лицами, которым не исполнилось 18 лет.

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Всего комментариев к статье: 3
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Тупорылые хохломакаки жыдобандеровские скоро оскотинятся совсем
Дмитрий..г..Запорожье написал 30.04.2017 12:46
Уникальный эксперимент-бывшая страна становится джунглями с тупорылыми опущенными хохломакаками .Впрочем, и леса уже вырубают тупорылые шимпанзе,чернозем эшелонами гонят в Германию,дебилы,бл..ь.
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(без названия)
ТАК ВОТ КАК ТО... написал 30.04.2017 12:42
да легализовать проституцию на украине и все,делов то!
ведь все равно у ней, слава мирового центра, этого древнейшего ремесла...
пущай натрахивают выродков полукровок, вроде димы из Запорожья, от каких нибудь папуасов,или австралийских аборигенов.чем больше будет таких ублюдоков вроде этого рогуля запорожского,тем быстрее украина загнется от своей ублюдочной бессильной злобы!
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Галина Третьякова-главная проститутка Украины,Вальцман заместитель
Дмитрий..г..Запорожье написал 30.04.2017 12:41
Уничтожили промышленность,экономики нет,землю продали израильтянам,походу будет проституция и торговля органами.
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