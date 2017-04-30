Постмайданная Украина вновь озаботилась легализацией проституции

Генеральный директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова предложила легализовать проституцию, оружие, марихуану и игорный бизнес, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По ее словам, это позволит пополнить пенсионный фонд страны. «Я имею в виду, может, и провокационно, и проституток, и оружие, и игорный бизнес, и выращивание и продажу марихуаны», — отметила Третьякова.

Напомним, в сентябре 2015-го в Верховной Раде Украины (ВРУ) зарегистрирован законопроект № 3139 о регулировании проституции и деятельности секс-заведений. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте парламента. Инициатором данного проекта закона выступил народный депутат от партии "Самопомич" Андрей Немировский.

В частности, этим документом предлагается узаконить деятельность проституток. Отмечается, что проститутка обязана проходить в установленном законодательством порядке предварительный и периодический медицинский осмотр; заботиться о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье лица, с которым выполняет половой акт.

Согласно законопроекту, проститутка оказывает услуги интимного характера, выполняет половой акт с другим лицом на платной основе по обоюдному желанию, а также может осуществлять аналогичную деятельность в секс-заведении.

"Секс-заведение – юридическое лицо, где проститутки оказывают услуги интимного характера, выполняют половые акты с другими лицами на платной основе", - говорится в тексте документа.

Также данный законопроект запрещает посещение секс-заведений лицами, которым не исполнилось 18 лет.

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