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Московский листок

При Лончакове и "Протон-М" с Байконура всё не вылетает, и космнавты вылетают из отряда...

Опубликовано 30.04.2017 в разделе комментариев 0

деградация роскосмос байконур
При Лончакове и "Протон-М" с Байконура всё не вылетает, и космнавты вылетают из отряда...

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с американским спутником Echostar-21 может быть перенесен на лето, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник на космодроме Байконур. В начале года выяснилось, что двигатели "Протона" выпускались с дефектами: бракованным оказались все двигатели второй и третьей ступеней, всего больше 70 штук.

В начале апреля "Роскосмос" назначил первый после двигательного скандала старт на 29 мая. Однако вернуть ракету в строй в срок не удается, рассказали на Байконуре: "Уже понятно, что из-за нерешенных технических проблем пуски возобновить в конце мая не получится, и пуск "Протона" со спутником EchoStar 21 сдвигается минимум на начало июня. Соответственно, незначительно сдвинутся и все остальные пуски ракет "Протон", намеченные на этот год".

Планами 2017 года предусматривается запуск еще двух (помимо EchoStar 21) коммерческих спутников Amazonas 5 и AsiaSat-9. В манифесте пусков также значится запуск ракетой "Протон" спутника "Благовест", построенного по заказу Минобороны России.

Изначально запуск EchoStar 21 планировался на декабрь 2016 года, однако во время подготовки были обнаружены отклонения в работе двигателей. Госкомиссия приняла решение о переносе запуска с целью проведения дополнительных проверок двигателей второй и третей ступени ракеты-носителя.

Пуски ракет-носителей "Протон" были приостановлены после 9 июня 2016 года, когда при запуске спутника Intelsat 31 возникли отклонения в работе: вторая ступень отработала менее положенного, и ее двигатель выключился преждевременно. Пуск не окончился аварией лишь из-за гибкого изменения программы работы третьей ступени ракеты и разгонного блока "Бриз-М", которые успешно вывели космический аппарат на орбиту.

После нескольких переносов возобновление пусков намечалось на конец 2016 года, но аварийный старт грузовика "Прогресс МС-4" (17 декабря 2016 года) привел к пересмотру сроков пусков и по другим программам.

Дополнительная проверка двигателей "Воронежского механического завода", используемых в ракете-носителе "Протон", вновь сдвинула возобновление пусков вначале на февраль, а потом и на март 2017 года.

Напомним, космонавт Геннадий Падалка, со скандалом покинувший в конце апреля отряд космонавтов, призвал уволить главу Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Юрия Лончакова. Эмоциональное обращение Падалки опубликовала газета "Московский комсомолец". 

Космонавт ответил на заявление Лончакова, опубликованное на сайте ЦПК 25 апреля, что уход Падалки и других космонавтов из отряда объясняется сменой поколений. "При этом необходимо учитывать возраст космонавта, которому летом этого года исполняется 59 лет. Не следует забывать, что работа на Международной космической станции, работа в открытом космосе - это не только высокий риск, но и стресс для человеческого организма, а также удар по здоровью", - говорилось, помимо прочего, в заявлении Лончакова.

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