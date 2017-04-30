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Московский листок

Жена татарского президента вне подозрений: продала спа-салон надёжным кипрским пацанам

Опубликовано 30.04.2017 в разделе комментариев 0

татарстан классоваяненависть
Жена татарского президента вне подозрений: продала спа-салон надёжным кипрским пацанам

В пресс-службе президента Татарстана Рустама Минниханова объяснили, как его жена Гульсина заработала в 2016 году 2,35 млрд рублей. В соответствии с декларацией, основной доход - свыше 2 млрд - она получила за счет продажи доли в ООО. Издание "Татар-Информ" сообщает, что она продала половину спа-комплекса "Лучано".

Пресс-секретарь Минниханова Эдуард Хайруллин напомнил, что Гульсина Минниханова является собственником ООО "Лучано", которое управляет элитным спа-салоном. По его словам, в апреле 2016 года для привлечения средств на развитие новых направлений бизнеса она продала долю в 49% уставного капитала общества стратегическому инвестору - кипрской "Сантерна Холдингс Лимитед". В установленном законом порядке полученный доход в 2017 году был задекларирован, в феврале 2017 года супруга главы республики уплатила в бюджет налог на доход в размере 286 млн рублей, указал Хайруллин. По итогам сделки у нее осталось 51-процентная доля в УК ООО "Лучано".

Кто стоит за кипрской компанией, Хайруллин не уточнил.

О сделке упоминается на сайте Федеральной антимонопольной службы, которая ее одобрила в марте 2016.

Продажа части "Лучано" позволяет Миннихановой выйти в лидеры рейтинга самых богатых жен чиновников с огромным отрывом. Forbes поставил на первое место по итогам 2016 года Елену Некрасову (замужем за депутатом Госдумы от КПРФ Александром Некрасовым), которую Минниханова обходит по доходам в 3,5 раза.

Доход президента республики составил скромные в сравнении с супругой 7,5 млн рублей.

От редакции: Отмазка идеальная - и взята она не у кого-нибудь, а у правительства Димона Тосканского. Ведь это оно совсем недавно хвалилось: все доходы от частичной приватизации (19,5%) Роснефти пошли не куда-нибудь, а в казну государства расейского! Это ж как сразу разбогатели дорогие россияне-то! Ну а у Минниханова - мини-версия кремлёвской напёрсточной комбинации. Откуда у жены элитный спа-салон, это уже не так важно. Важно что продан он надёжным господам иностранцам. И всё - взятки гладки. Обналичка - в казне в виде налогов, а остальное это тайны частной собственности. Их касаться нельзя. В конечном итоге, и всё в Путинской России, как тот же консервный завод в Лебедяни однажды окажется в собственности господ, находящихся далеко за пределами РФ. Но они честно будут платить налоги в казну РФ, и это уже им будет служить частично российская армия, росгвардия и прочие спецслужбы, по долгу защищающие частную собственность. Куда делись заводы, колхозы, многорода? Они в собственности "ПепсиКо", Ротшильдов и прочих воротил - но никто ни в чём не виноват, всё сыграно по правилам капитализма.

Д.Ч.

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