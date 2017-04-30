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Московский листок

Скончался ещё один шестидесятник, советский украинский поэт Борис Олейник

Опубликовано 30.04.2017 в разделе комментариев 1

украина культура шестидесятники
Скончался ещё один шестидесятник, советский украинский поэт Борис Олейник

Уроженец села Зачепиловка (ранее Харьковской, ныне — Полтавской области) Борис Олийнык при жизни прославился не только как поэт. Олейник окончил факультет журналистики КНУ, впоследствии стал известен и как переводчик, был членом НАНУ, возглавлял Украинский фонд культуры.

В 2005 году ему было присвоено звание "Героя Україня", также Олейник — почетный академик украинской Академии наук. В 2010 году был назначен главой Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Интересно, что журналист Михаил Маслий написал о поэте в день его смерти, что за свою жизнь он сделал значительный вклад в украинскую поэзию, журналистику, а "от несчастья" был вынужден заниматься политикой.

Так, Олейник в 1961 году вступил КПСС. В начале девяностых стал членом ЦК КПУ (не сжёг партбилет КПСС, сохранял членство), также избирался депутатом Верховных Советов СССР и не только.

Что же касается творческих достижений Олейника, то за свою жизнь он написал более 40 книг, стихотворений, эссе и статей, которые печатались как в Украине, так и за ее пределами. Его произведения переводили на польский, русский, чешский, словацкий, сербский, румынский, итальянский и другие языки. Олейник, ко всему, — Лауреат всеюгославской премии "Рыцарское перо".

Печататься начал еще в школе. Первое стихотворение опубликовал в 1948 году, примерно тогда же, когда начинал (с не очень-то талантливых восхвалений Сталина) Евгений Евтушенко. Первый сборник его лирики — "Бьют в крицу кузнецы" (1962) — книга про послевоенные времена, о пережитом лично и о пережитом народом. Творческое наследие поэта ныне — свыше сорока книг. Самыми известными считаются "Выбор" (1965), "Круг" (1968), "Стою на земле" (1973), "Заклинание огня" (1978), "Седая ласточка" (1979), "В зеркале слова" (1981), "Поворотный круг" (1989), "Тайная вечеря" (2000), поэма "Семь" (1988).

После неоднократного пребывания на фронтах Боснии-Герцеговины написал эссе "Кто и с какой целью сатанизирует сербов?", которое было напечатано в Югославии отдельной книгой на украинском и сербском языках. Когда начались бомбардировки, прибыл в Югославию. Написал эссе "Кто следующий?".

Многие произведения поэта положены на музыку. Борис Олейник стал лауреатом многочисленных премий, в том числе государственной украинской имени Шевченко, имени Вернадского и премии имени Шолохова.

В 2012 году кандидатуру Олийныка выдвинули на получение Нобелевской премии по литературе.

Конечно, советский поэт, стихи которого даже в украинских школах проходили в 90-х, не избежал "испытания свободой", вошёл в истеблишмент постсоветского и антисоветского по духу культуртреггерства Украины. Однако в этом он нисколько не отличается и от шестидесятников российского базирования, из которых исключением был лишь Роберт Рождественский.

Его последовательная антивоенная и антиимпериалистическая линия в поэзии - заслуживает уважения и почитания. Немногие из российских шестидесятников могли бы похвастаться такой оперативностью и уверенностью в отражении зверского империалистического разгрома Югославии. А ведь делал это больше Евросоюз, нежели США. Российские 60-ки эти бомбардировки восприняли как благо цивилизаторов, наверное, как кару за грехи соцлагеря... А Олейник не побоялся, смог, написал всё, что думает и чувствует от этих зверств "европейского дома". Знал ли он тогда, в 1999-м, что это всё повторится и на Украине? "Кто следующий?" - вопрос, при жизни Олейника, получивший внятный ответ.

Изучать надо внимательно украинскую литературу - и даже в "свободный" её период. А не отвергать с порога, чему, к сожалению, только и научились с недавних пор проживающие на российском островке СССР. "Ух, эти укры!.."

Крупный поэт ушёл, а наше мелкое время такого уровня поэтов не родит ещё долгие годы...

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Всего комментариев к статье: 1
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Слава Украине!
Илья 78 написал 30.04.2017 23:14
Героям слава!
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