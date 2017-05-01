Украинские рабочие поздравили Крым с 1 мая

Власти Херсонской области ввели в эксплуатацию новую капитальную дамбу, которая полностью блокирует ток воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу в Крым, сообщает телеканал ТСН. Стационарную бетонную плотину построили за год на границе Украины с полуостровом. На сооружение объекта было потрачено 35 миллионов гривен.

Российские официальные и полуофициальные лица уже "выспались" на эту тему - и воды-де в Крыму хватает, и деньги-то пущены фактически на ветер... Но мне какое дело до украинских денег?

А вот представим себе, что в Крыму и правда с водой - никак. И чего добивались украинские правители? Чтобы как в фильме о постапокалипсисе, дети иссохшими ручонками тянулись к миске с водой? Чтоб матери с вечера занимали очередь, чтобы получить бутылку воды? Чтобы 2 миллиона жителей полуострова вымерли от жажды или бежали, побросав все, куда глаза глядят?

Я сужу не о результатах, а о намерениях. Хороший подарок украинских рабочих и инженеров к 1 мая!

И ведь, наверно, получали свои 30 сребреников трудящиеся, работали с огоньком, с выполнением и перевыполнением! Я нарочно не про власти, а об исполнителях. Навряд ли не понимали, что там, в Крыму люди просто не захотели жить под упырями, способными отключить целой автономии свет, ради чего подорвали собственную линию электропередачи на собственной территории. Но ладно, там, условно, экстремисты. А тут - целый год трудились рабочие люди, возводили, но не Днепрогэс и не канал - воду людям перекрывали...

У меня два вопроса всего лишь.

Понятно, что декоммунизация прошла, и если три года назад на каждой дороге по три Першотравенских, то теперь на всей Украине, наверно, не одного. А украинские рабочие теперь способны объединяться только в организации типа НСДАП?

И второй вопрос - этим, как я понимаю, Украина планирует вызвать восторг Европы? "Побачьте, яки мы эуропейцы! И где тут у вас Аушвиц, мы працювати приехали?"

Анатолий Баранов