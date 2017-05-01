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Московский листок

Кремлёвский режим готовится к встрече Первомая

Опубликовано 01.05.2017 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 0

мухин кремль первомай
Кремлёвский режим готовится к встрече Первомая

СМИ сообщили: «Руководство «Единой России» разослало в регионы список лозунгов, которые партийные активисты должны будут использовать на праздничных мероприятиях 1 мая. …«Путин за народ, Россию к успеху он смело ведет!», «Сильный президент - великая страна!». …«Не страшны нам санкции, пока в единстве нация!», «Пока мы едины - мы непобедимы!», «Наши дети: Свободные. Умные. Патриотичные»».

Однако меня подвигли сесть за клавиатуру не эти лозунги, а совсем уж мелкое событие, за которое случайно зацепился глаз:

«Заброшенный автосалон LADA найден на востоке Франции. Соответствующие снимки опубликованы в сообществе «Автомобильный исторический портал» Facebook.

Утверждается, что опустевший дилерский центр находится неподалеку от города Макон. На фотографиях можно увидеть «восьмерки» и «десятки». Особое внимание участников сообщества привлекли «девятки» с короткими крыльями, снятые с производства в 1991 году.

Подписчики группы отметили, что на некоторых машинах установлены старые номерные знаки без символики ЕС. Пользователи предположили, что автосалон могли передать банку в счет погашения долгов, однако тот в дальнейшем не смог продать имущество. Экспорт продукции «АвтоВАЗа» во Францию был прекращен в 2008 году. На сегодняшний день машины российского автогиганта можно приобрести в Германии, Венгрии и Словакии».

Помню, в году 90-м, ещё во времена СССР вез меня на «рено» по дорогам Западной Германии люксембуржец, и от нечего делать мы начали считать встречные автомашины и количество среди них советских. Так вот, в тысяче встречных автомашин оказалось около сотни «лад», «москвичей» и «волг». Меня это сильно удивило и не только меня - от такой статистики удивился и вёзший меня люксембуржец. Понятно, что тогда уже и границы с ГДР не было, и бывшие наши партнёры по СЭВ и Варшавскому договору во главе с Польшей рвались в НАТО, и на дорогах Европы уже полно было гэдээровцев и венгров с поляками на советских автомобилях, но всё же…

Вернулся домой и заглянул в статистический сборник «Внешняя торговля СССР в 1982 году», который в своё время непонятно почему купил, хотя и стоил сборник дорого - 2 рубля. (Может, купил потому, что тираж его был для СССР мизерный - всего 16 тысяч экземпляров?)

Так вот, в этом сборнике нашёл довольно интересные числа.

Понятно, что советские легковые автомобили в первую очередь поставлялись в страны «народной демократии» - в страны СЭВ (во все страны Европы СССР поставлял и грузовые автомобили, и тракторы, но я буду давать только числа продаж легковых автомобилей). Скажем, в Венгрию поставили 28082 единицы в 1981 году и 28506 в 1982, поставки в Болгарию росли в более высоком темпе - 16132 и 21013. Но вот поставки в ГДР хотя и росли, но сами по себе были не велики (6585 и 11455 единиц в 1981-1982 годах) и сравнимы с поставками наших «лад» и «волг» в тогдашнюю автомобильную мастерскую Европы - в ФРГ (5308 в 1981 году и 7585 в 1982). А поставки в Польшу вообще упали, причём, очень сильно - с 20315 единиц в 1981 году до 7885 в 1982 году. Шло падение и продаж советских легковых автомобилей чехам - с 10071 до 5464 единиц. Это можно объяснить - в Чехословакии, Польше и ГДР были собственные производства легковых автомобилей, посему и уровень продаж в эти государства рос или медленно, или вообще не рос.

Но в это же время экспорт наших «лад» и «волг» в Великобританию вырос с 13964 в 1981 году до 17827 в 1982, а во Францию, славную своими «рено», «пежо» и «ситроенами», экспорт советских легковых автомобилей вырос с 24072 в 1981 до 26626 в 1982 году.

Вот с тех времён - со времён «совка» - во Франции остались центры по продаже советских легковых автомобилей. Сегодня в Рашке умники о советских легковых автомобилях говорят, что это были «вёдра с гайками», но, как видите, эти «вёдра с гайками» были полностью на уровне остальной автомобильной техники Европы, и спрос на советские автомобили рос.

Но вот теперь власть в СССР захватили вы, «умники», нывшие по кухням СССР, что труженики СССР вас ничем не обеспечивают - ни мясом по государственным, а не базарным ценам, ни колбасой по государственным ценам, ни автомобилями - ничем! Однако сегодня при вашей власти с вашими вождями ельцино-путинами вы получили полную свободу и можете строить самые конкурентно-способные автомобили, выращивать самое дешёвое мясо!

И где это? Ведь сегодня всё ещё хуже - и в Кремле теперь уже не работают, а только мечтают о высоких ценах на нефть, а вы по-прежнему мечтаете о работе, на которой не надо работать, но можно много получать. Посмотрите на себя, критики «совка», - вы, тупые и ленивые паразиты, и сегодня, через 26 лет вашей власти ничего построить не способны, по-прежнему не способны гвоздь забить. Вы можете только воровать и мечтать о халяве!

И в результате, как видите, с 2008 года российские легковые автомобили во Франции вообще не продаются.

Сегодня «АвтоВАЗ» и тысяче, проданных по всей Европе автомобилей, несказанно рад. В 2013 году ещё не было санкций: «По итогам 2013 года европейцы купили 5561 тольяттинскую машину, на 29% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом 87% спроса приходится на самую заслуженную модель завода — «Ладу Ниву»». Оцените, в 1982 году только во Франции продавали почти 27 тысяч советских легковых автомобилей, а сегодня по всей Европе аж 5,5 тысяч! А во Франции - 0. Ноль, Карл! (с). В объединённой Германии - аж 1067. Причём, и через 21 год после гибели СССР покупают всё ту же советскую «Ниву».

«Совки» вымерли, а от вас, дебильных дегенератов, удушивших своей тупостью и ленью СССР, и Рашке никакой пользы нет.

Ну и какой, к чёрту, в Рашке День труда? Какой праздник труда может быть в стране, где труд считается уделом неудачников, где целью «элиты» является воровство?

Это теперь праздник «Свидетелей халявы» с их молитвами: «Путин за народ, Россию к успеху он смело ведет!», «Сильный президент - великая страна!». Праздник тупых Свидетелей халявы.



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