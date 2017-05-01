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Московский листок

Э, так Путин боится Майдана от Навального? А зеленка чья?

Опубликовано 01.05.2017 автором Александр Головенко в разделе комментариев 2

Э, так Путин боится Майдана от Навального? А зеленка чья?

Судя по приговорам Алексею Кунгурову и Варваре Карауловой, объявленная ранее оттепель откладывается. На очереди приговор блогеру Руслану Соколовскому за то, что ловил в церкви на своем смартфоне покемонов. Чем, стало быть, задел чьи-то изнеженные чувства.

Приговор ожидается 11 мая, так что, надеюсь, у нас будет возможность поподробнее поговорить о фабуле. Разумеется, не давя на судью, которая, надо надеется, все праздничные дни будет пребывать в совещательной комнате, таинства которой нарушать запрещено.

И, если паче чаяния, жители Екатеринбурга увидят ее в эти дни в очереди за сосисками.., то сами понимаете.

А пока нам интересна одна подробность, которая уже на все лады обсасывается в СМИ и соцсетях. Оказывается, госбвинитель Екатерина Калинина, требуя своей пламенной речи для кощуника 3,5 года колони, произнесла потрясающую фразу:

Цитирую: «Если человеку не нравится, он может переехать, но Соколовский этого не делает, он просто выражает негативное отношение, не предлагая ничего взамен».

Если учесть, что к вечеру вышеуказанную леди не перевели в дворничихи, значит это позиция всей генпрокуратуры и лично товарища Чайки. Правильно я мыслю? Логично?

То есть, вы поняли? Вот Левада-Центр утверждает, что 45% россиян выступают за отставку премьера Д.Медведева. Недовольны и им, и его правительством. И что?

А то, что, что по логике генпрокуратуры, все 45 млн. граждан должны «валить» за границу. Вот и ответ Кремля всем недовольным. А для начала мы вас зеленкой…

В общем, несмотря на то, что оттепель откладывается, столбик термометра вчера и позавчера бил в Москве все апрельские температурные рекорды: до +23.

Словно как раз для тех, кто хотел включиться в мероприятие под названием #НАДОЕЛ, и пошел с челобитной в приемную Администрации президента на Ильинке. Лично я не участвую в починах бывшего зэка и члена «Семибанкирщины» М.Ходорковского.

Но сама акция представляется мне занятной. Похоже, что против хозяина Кремля начали интриговать какие-то новые игроки.

В самом деле, зачем тащить людей на митинги, как в 2011-2012 гг., кричать в микрофон: «Путин, уходи!», когда можно те же мысли выразить, так сказать, элегантнее. Обрядил своих сторонников в футболочки с логотипом «НАДОЕЛ» и пустил их по Тверской-Ямской …

Может, оно так и будет в мае на очередном шествии несогласных, поскольку получил я буквально вчера в порядке спама прелюбопытную SMS-ку. Неизвестный доброжелатель предлагал оптом и в розницу купить майки с надписями «НАДОЕЛ» и «НАДОЕЛО». Звоните и покупайте.

И вот тут я призадумался: может, и мне в такой маечке заявиться на променад за отставку Димона? А что?

Даже если меня заметут, запросто обосную, чем, собственно, недоволен. Если вкратце, то:

- надоели официальная ложь и лицемерие, когда на словах одно, а на деле противоположное;

- надоело, когда г-н Путин трижды уже клялся на Конституции «верно служить народу», а служит избранным олигархам. И еще гражданам среднеазиатских республик, которые окружают тебя на каждом шагу.

Наш знакомый хотел подработать и пришел в Управляющую компанию устраиваться дворником. А ответ как обухом по голове: «Русских не берем». Вопрос понятен?

- надоел «взяточник Песков» в роли пресс-секретаря;

- надоело, что рубль уже больше 20 лет привязан к доллару. И цену на экспортную нефть, добываемую нефтяниками тюменских "северов", определяют спекулянты Гонконгской или Сингапурской бирж. Это колониальная модель экономики;

- надоело, что глава «Газпрома» миллиардер Миллер ежегодно без всяких оснований и обоснований на 15-17% вздрючивает цены на бытовой и промышленный газ.

От этого беззакония сразу резко подскакивает квартплата, а далее по цепочке растут цены на продукты, товары, услуги и т.п.

За последние 15 лет наша квартплата выросла в 30 раз! Миллер, остановись!

- надоело, что вопреки Конституции, президент ввел платную медицину, и она все дорожает и становится менее доступной;

- надоело, что пенсия ветерана обрекает его на мусорные баки, медленное умирание и загнивание. Что большинство населения страны живет в среднем на 15 тыс. руб. в месяц, а министры-капиталисты без всякого стеснения и страха декларируют сотни миллионов рублей в год.

Последние два рекордсмена по «заработкам за 2016-й (чтоб им пусто было) – министр Л.Кузнецов – 582 млн. руб. и М..Абызов – 520 млн. И таких стяжателей – больше полправительства.

Если это не коррупция, то что? Ведь всякий бизнес им по закону запрещен.

- надоело, что на это рвачество и потрошение казны спокойно взирает президент, чей доход, если верить его декларации, за прошлый год 8,87 млн. руб.

- надоело, что уже 10 лет «единороссы» не дают ратифицировать ст.20 Конвенции ООН против коррупции о незаконном обогащении.

После нашумевшей акции в Москве и десятках городов «Он вам не Димон», господин Путин на Совете законодателей в Северной столице прочел целую лекцию на тему борьбы с коррупцией.

Дескать, «нужно различать тех, кто действительно хочет это делать и действительно укреплять государство, и тех, кто пытается использовать это как инструмент в своей собственной политической борьбе для саморекламы».

Ясно, что выпад против правдоруба Леши Навального. И дальше: «Это мы проходили, это мы видели и на примере так называемой арабской весны, во что всё это превратилось, мы знаем хорошо; это мы видим на примере той же Украины. С чем, с какими основными лозунгами выходили те, кто совершил госпереворот? Один из них – это борьба с коррупцией. Чем закончилось? Многократным ростом этой самой коррупции».

Вам все понятно? Охраняемый СБП и ФСБ глава государства, который создал еще и личную Росгвардию, испугался мирных шествий Навального, который не берет с собой даже рогатки.

И дальше заверение: дескать, мы должны показать людям и обществу, что государство само в состоянии эффективно бороться с коррупцией.

Вот такие обещания за 15 лет тоже надоели. Потому что все больше убеждаешься в правоте язвительного изречения известного экономиста Михаила Делягина:

«Коррупция – это основа нынешнего государственного строя. Тот, кто борется с коррупцией, - государственный преступник».



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Всего комментариев к статье: 2
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ВОТ МНЕ ИНТЕРЕСНО,КАК РАСЦЕНЯТ СК И ПРОКУРАТУРА ФАКТА
ЯЯЯЯЯЯЯЯ написал 01.05.2017 09:54
подготовки и умышленого нападения на Навального с обжигающей жидкостью(зеленкой)которая привела к потере зрения пострадавшего.Т.Е.зеленка это тоже оружие так как вред от нее очевиден=необратимая потеря органа (глаз) или тем.кому можно им.все можно и безнаказанно и статей нет и уголовного кодекса и даже мер пресечения и наказания.Понесет ли наказание человек за увечье.А наказания есть для всех остальных=неважно виновен или нет.доказали или нет.обвинят как не фиг делать и запустят в мясорубку беспредела с судами.с наказаниям-демонстрируя позорно силу власти.Мы уже писали,как невинного человека затаскали-527дней без доказательств издеваются над человеком обвиняя его в подготовке к убийству хронической алкоголички-у которой легкая травма носа-незаметная линия в полсантиметра на носу превратили в подготовку к убийству-ну скажем могут ведь.если захотят и статью придумают и наказание и яйца не вспотеют=человека посадить не за что.Мыльный пузырь раздувают знатоки из Прокуратуры ВАО и СК ВАО-перевыполняя план по фикциям и транжиря бюджет страны-дать им еще по звездочке=за такую звездонутую работу и отчетность
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(без названия)
Григорьич написал 01.05.2017 09:49
На современном слэнге это должно называться иначе.
Не "надоел", а "достал".
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