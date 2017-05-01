35-миллионая забастовка против неолиберальных реформ Темера началась в Бразилии

В условиях рекордного уровня безработицы и ужасно непопулярного правительства, профсоюзы и граждане всех слоев общества принимают участие в одной из самых крупных забастовок в Бразилии.

С раннего утра пятницы более 35 миллионов человек в Бразилии участвуют в одной из крупнейших всеобщих забастовок в истории страны против неолиберальных реформ президента Мишеля Темера, что привело к остановке страны. Эта забастовка была в основном организована Объединенными рабочими Централ, Или ЦОР (CUT), крупнейшей профсоюзной организации в Латинской Америке, и Рабочей партии Бразилии, политической партии бывшего президента Дилмы Руссефф. «Темер даже не хочет вести переговоры, - сказал Вагнер Фрейтас, национальный президент CUT. Фрейтас подсчитал, что эта забастовка побила все предыдущие рекорды.

Реформа подорвет права трудящихся, устранив плату за замену их контрактов, уменьшив компенсацию за злоупотребления со стороны работодателей, а главное, позволит работодателям сократить заработную плату рабочих, увеличивая их рабочее время.

Законопроект, который предлагает прекратить обязательные членские взносы, должен все еще быть одобрен Сенатом. Он был одобрен нижней палатой Бразилии 296 голосами против 177.

Темер также предлагает замораживание на 20 лет государственных расходов и сокращение пенсионной защиты.

По словам последнего опроса Ipsos, всеобщая забастовка совпадает с мрачным рейтингом неодобрения администрации Темра - 87%. Массовая мобилизация рабочих и гражданского общества также наступает на фоне продолжающихся протестов, таких как пятидневный лагерь коренных народов и протест полицейских профсоюзов, которые происходят перед конгрессом Бразилии.