Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

35-миллионая забастовка против неолиберальных реформ Темера началась в Бразилии

Опубликовано 01.05.2017 в разделе комментариев 0

35-миллионая забастовка против неолиберальных реформ Темера началась в Бразилии

В условиях рекордного уровня безработицы и ужасно непопулярного правительства, профсоюзы и граждане всех слоев общества принимают участие в одной из самых крупных забастовок в Бразилии.

С раннего утра пятницы более 35 миллионов человек в Бразилии участвуют в одной из крупнейших всеобщих забастовок в истории страны против неолиберальных реформ президента Мишеля Темера, что привело к остановке страны. Эта забастовка была в основном организована Объединенными рабочими Централ, Или ЦОР (CUT), крупнейшей профсоюзной организации в Латинской Америке, и Рабочей партии Бразилии, политической партии бывшего президента Дилмы Руссефф. «Темер даже не хочет вести переговоры, - сказал Вагнер Фрейтас, национальный президент CUT. Фрейтас подсчитал, что эта забастовка побила все предыдущие рекорды.

Реформа подорвет права трудящихся, устранив плату за замену их контрактов, уменьшив компенсацию за злоупотребления со стороны работодателей, а главное, позволит работодателям сократить заработную плату рабочих, увеличивая их рабочее время.

Законопроект, который предлагает прекратить обязательные членские взносы, должен все еще быть одобрен Сенатом. Он был одобрен нижней палатой Бразилии 296 голосами против 177.

Темер также предлагает замораживание на 20 лет государственных расходов и сокращение пенсионной защиты.

По словам последнего опроса Ipsos, всеобщая забастовка совпадает с мрачным рейтингом неодобрения администрации Темра - 87%. Массовая мобилизация рабочих и гражданского общества также наступает на фоне продолжающихся протестов, таких как пятидневный лагерь коренных народов и протест полицейских профсоюзов, которые происходят перед конгрессом Бразилии.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к отставке правительства?:
Результаты
Интернет-ТВ
Ласкаво просимо - тiльки заборонено
Ласкаво просимо - тiльки заборонено
29.04.2017
Анатолий Вассерман: нормально о Навальном
Анатолий Вассерман: нормально о Навальном
29.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
35-миллионая забастовка против неолиберальных реформ Темера началась в Бразилии (0)
Э, так Путин боится Майдана от Навального? А зеленка чья? (2)
Кремлёвский режим готовится к встрече Первомая (0)
Украинские рабочие поздравили Крым с 1 мая (2)
Скончался ещё один шестидесятник, советский украинский поэт Борис Олейник (4)
Жена татарского президента вне подозрений: продала спа-салон надёжным кипрским пацанам (2)
При Лончакове и "Протон-М" с Байконура всё не вылетает, и космонавты вылетают из отряда... (12)
Постмайданная Украина вновь озаботилась легализацией проституции (43)
Самый большой в мире китайский гидросамолёт готов к полётам (15)
Реки сока полились по Лебедяни, как могли бы 10 лет назад реки крови (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Больше красного !
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Великие деяния русских служат основой слов...
Дарья Митина Дарья Митина: Еврoвидение oдним пoстoм
Дарья Митина Дарья Митина: Недoлгo музыка играла
Дарья Митина Дарья Митина: Маразм крепчал
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss