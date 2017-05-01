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Московский листок

20 пассажиров рейса Москва-Бангкок пострадали из-за турбулентности

Опубликовано 01.05.2017 в разделе комментариев 1

20 пассажиров рейса Москва-Бангкок пострадали из-за турбулентности

Порядка 20 пассажиров Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот", летевшего из России в Таиланд, госпитализированы из-за попадания лайнера в воздушную яму, передает Интерфакс со ссылкой на информированный источник в столице Таиланда.

"Самолет Boeing 777 неожиданно попал в зону сильной турбулентности перед началом снижения. То есть, обязательства пристегнуть ремни на этот момент отсутствовало. В результате сильного толчка самолет подбросило на 100-200 метров вверх, часть не пристегнутых пассажиров по инерции оказались выброшены в проход и получили травмы", - сказал источник.

По его словам, пострадало порядка 20 человек, находившихся преимущественно в хвостовой части самолета. "Часть пострадавших с наиболее серьезными травмами, включая переломы, незамедлительно госпитализированы. Решается вопрос о госпитализации остальных пострадавших", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что от удара салон самолета частично самопроизвольно оказался переведен в аварийный режим и "над некоторыми креслами были выпущены кислородные маски".

Экипаж самолета "Аэрофлота" не мог предупредить пассажиров о турбулентности, заявляют в компании. Всего на борту находилось более 300 человек. "Самолет приземлился штатно. На аэродроме его ждали многочисленные экипажи скорой помощи, пожарные и полиция. Экипаж и воздушное судно не пострадали. Самолет уже вылетел обратным рейсом в Москву", - сказал он.

В свою очередь в посольстве России в Бангкоке сообщили о 12 россиянах, получивших травмы на самолете "Аэрофлота". "Сейчас имеется информация о 12 пострадавших россиянах с травмами различной степени тяжести - в основном переломы и ушибы. Некоторым требуется операция", - говорится в сообщении дипмиссии на странице в фейсбуке в воскресенье.

Как отметили дипломаты, список пострадавших будет в ближайшее время размещен на сайте посольства.

"Турбулентность, в которую попал Boeing 777, в авиации известна как "Турбулентность ясного неба". Ее основная особенность в том, что возникает она не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение. Поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места", - говорится в сообщении перевозчика.



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Всего комментариев к статье: 1
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бог шельму метит написал 01.05.2017 11:23
Так им и надо!
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