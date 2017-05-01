Жилую ростовскую многоэтажку эвакуировали из-за угрозы взрыва

В Ростове-на-Дону из-за угрозы взрыва эвакуировали жилой многоэтажный дом. Бдительные жильцы нашли подозрительный рюкзак, передает городской сайт 161.ru. Бесхозный рюкзак был обнаружен в доме на проспекте Стачки, 13. После сообщения от очевидцев к дому прибыли сотрудники экстренных служб, которые провели эвакуацию населения, сообщили в ГУ МВД по региону.

"Ничего опасного специалисты не обнаружили. Все проверочные мероприятия завершены", - заявил позже представитель полиции.

Ранее в воскресенье в московском аэропорту Внуково задержали гражданина Таджикистана, который пытался пронести в терминал банку с порохом и патроны.

Напомним, 6 апреля в центре Ростова-на-Дону прогремел взрыв, мужчине оторвало руку. О произошедшем сообщили на странице "Ростов-на-Дону Главный" в соцсети "ВКонтакте". Кроме того, о ЧП сообщает ГТРК "Дон-ТР" и "Блокнот Ростов-на-Дону". "Возле пятой школы (гимназии), на Садовой произошел взрыв, взорвался пакет в 7 часов утра. Мужчине-дворнику оторвало руку. Родителей предупредили", - сказано в паблике "Ростов-на-Дону Главный".

Позже в группе появились подробности: "Социалистическая перекрыта от Февраля до Кировского. Все спецслужбы там. Говорят, мужик нес пакет, уронил его, в результате чего произошел взрыв. Вроде оторвало руку, были слышны крики. Так же говорят, что и в самой школе там нашли взрывчатку".

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