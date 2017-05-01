Армия Франции уничтожила более двадцати террористов на границе Мали и Буркина-Фасо

Французские военные уничтожили более 20 боевиков, прятавшихся в лесу на границе двух западно-африканских стран - Мали и Буркина-Фасо, сообщает Reuters со ссылкой на заявление регионального командования.

Операция проводилась на протяжении на этих выходных, и в ней были задействованы как авиация, так и наземные силы. Как отмечает агентство, военные не уточнили, к какой террористической группировке принадлежали убитые боевики.

В начале апреля в Мали погиб французский военнослужащий в ходе перестрелки с террористами во время выполнения операции. Информацию об убийстве солдата прокомментировал президент Франции Франсуа Олланд, который принес соболезнования семье, друзьям и братьям по оружию погибшего.

Олланд также обратился со словами поддержки ко всем французским военнослужащим, которые сражаются с террористическими группировками в зоне Сахеля - своеобразным переходом между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге.

Французский контингент ведет активные боевые действия в Мали с 2013 года, оказывая поддержку малийским войскам в борьбе против орудующих в регионе группировок исламистов. О помощи Олланда в январе 2013 года попросил и.о. президента Мали Дионкунда Траоре, опасавшегося продвижения моджахедов в направлении столицы.

В дальнейшем Париж сократил свое военное присутствие на малийской территории, однако французские военнослужащие по-прежнему несут службу в этой стране и соседних государствах. В общей сложности боевые потери Франции в Мали с 2013 года составили 19 человек, отмечает ТАСС.

Отметим, что радикальные силы исламистов активизировались по весне во всём мире.

В Афганистане 22 апреля произошла крупнейшая атака талибов на военную базу: Минобороны страны подтвердило данные о гибели 140 военнослужащих. Власти предупредили, что число жертв может увеличиться.

Теракт произошел на военной базе в провинции Балх на севере страны в пятницу. По данным Reuters нападавшие проникли на территорию военной базы на нескольких автомобилях. Они сообщили охране, что требуется срочно доставить на базу раненых солдат. Бойня началась, когда солдаты выходили из мечети после молитвы.

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