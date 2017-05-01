Супруга временного президента Бурятии "заработала" в разы меньше супруги Минниханова

Доход временно исполняющего обязанности главы Бурятии Алексея Цыденова в 2016 году составил немногим более 3,5 миллиона рублей, несколько превысив уровень 2015 года, доход же его супруги повысился до 4,1 миллиона рублей, указано в опубликованном на портале правительства региона документе.

В 2015 году, когда Цыденов работал заместителем главы Минтранса РФ, он заработал 3,3 миллиона рублей, сообщается на сайте Declarator.org.

Супруга врио главы заработала в 2015-м чуть более 23 тысяч рублей. Таким образом, ее доход за год увеличился в 180 раз.

Кроме того, Цыденов с супругой владеют квартирой площадью 121,6 квадратных метра. В 2015 году супруга Цыденова указала в декларации наличие автомобиля Lexus LX 470 и квартиры в 57 квадратных метров. В 2016 году этой квартиры и автомобиля в собственности семьи указано не было.

Цыденов стал и.о. главы Бурятии в феврале 2017 года после того, как его предшественник на этом посту Вячеслав Наговицын был отправлен в отставку.

Отметим, что в Бурятии жёны врио "зарабатывают" гораздо скромнее жён президентов в Татарстане. Тут миллионы - там миллиарды... Откуда что берётся?

Как следует из декларации, доход супруги президента Татарстана за 2016 год составил 2,35 млрд рублей. Из них 2,2 млрд рублей получены от продажи доли в ООО. Долей в каком предприятии владела Минниханова - не уточняется. В рейтинге самых богатых жен чиновников по итогам 2016 года от журнала Forbes Минниханова также не значилась. При этом лидера этого рейтинга Елену Некрасову (замужем за депутатом Госдумы от КПРФ Александром Некрасовым) Минниханова обходит по доходам в 3,5 раза.

Доход президента республики составил скромные в сравнении с супругой 7,5 млн рублей.

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