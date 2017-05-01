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Московский листок

Имперская полиция задержала сотни человек в Стамбуле во время первомайских протестов

Опубликовано 01.05.2017 в разделе комментариев 0

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Турецкие полицейские применили спецсредства для подавления акций протеста в Стамбуле, приуроченных к 1 мая. Демонстрантов травили слезоточивым газом и обстреливали резиновыми пулями. Задержано около 200 человек, передает Reuters со ссылкой на очевидцев.

В этом году власти Турции не разрешили проводить митинг на центральной стамбульской площади Таксим. Протестующие в количестве около 300 человек попытались все равно выйти на площадь, выкрикивая лозунг "Таксим - наш и останется нашим!". В районе станции метро "Меджидийкой" путь им преградили полицейские. Они применили слезоточивый газ, а также стреляли резиновыми пулями. Демонстранты рассеялись по прилегающим дворам, но многие из них все равно были задержаны, пишет Hurriyet Daily News.

Другая группа из 30 демонстрантов попыталась пройти на Таксим из района Бешикташ, но тоже была перехвачена полицией. Всего было задержано 207 человек. У участников протеста изъято 40 "коктейлей Молотова", 17 ручных гранат и 176 фейерверков. Также полицейские отбирали плакаты. На одном из них было написано: "Да здравствует Первое мая! Долой диктатора!"

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали на площади двух женщин, которые пытались развернуть первомайский плакат.

Площадь Таксим стала символом левых протестов после того, как 1 мая 1977 года там произошла бойня. Тогда неизвестные снайперы обстреляли с крыш зданий демонстрантов, собравшихся на площади. После обстрела полиция стала разгонять участников акции, используя тяжелую технику и водометы. Началась давка, в которой также гибли люди. Всего погибло около 40 человек, а более сотни получили ранения. Около 500 демонстрантов были задержаны.

Добавим, что власти отвели место для проведения официального митинга 1 мая 2017 года в районе Бакыркей, недалеко от международного аэропорта. Там на акцию собрались несколько тысяч человек, пишет The Straits Times.

В середине апреля на улицы Стамбула вышли тысячи протестующих. Они скандировали: "Вор, убийца Эрдоган". Поводом для возмущения стали итоги референдума о конституционной реформе за внесение 18 поправок. В поддержку изменения законов проголосовали 51,41% граждан страны. С учетом этих результатов президент Реджеп Тайип Эрдоган сможет управлять Турцией до 2029 года. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов коллегии судей и прокуроров.

Президент потребовал для себя особых полномочий после неудачной попытки военного переворота, предпринятой прошлым летом. С тех пор в Турции не ослабевают репрессии. За минувшие выходные 3900 чиновников и военных, подозреваемых в нелояльности к руководству страны, лишились своих постов.

Напомним, 17 апреля в Турции провели подсчёт 100% бюллетеней после референдума о конституционных поправках, сообщает Anadolu. 51,18% граждан высказались за конституционные поправки, усиливающие власть президента. Глава ЦИК Турции Сади Гювен, не дожидаясь окончательных результатов, уже заявил о победе на референдуме сторонников изменения конституции страны. Эрдоган заявил, что впервые в истории Турецкой республики будет изменена система власти.

Отметим, что и два года назад, в 2015-м запрещенная городскими властями демонстрация в честь Международного праздника весны и труда прошла в европейской части города, на площади Таксим, примерн с такими же итогами. Для разгона демонстрации полиция применила водометы и слезоточивый газ. В ответ в стражей порядка полетели камни и бутылки с водой. Полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих, вышедших на демонстрации, приуроченные к Дню труда и солидарности 1 мая в Стамбуле. Уточнялось, что правоохранители задержали 136 человек в ходе акции.

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