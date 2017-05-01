Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Провокации Милонова на первомайской демонстрации не увенчались успехом: его надёжно охраняли полицаи

Опубликовано 01.05.2017 в разделе комментариев 0

геи ленинград первомай лгбт
Провокации Милонова на первомайской демонстрации не увенчались успехом: его надёжно охраняли полицаи

Во время первомайской демонстрации в Ленинграде едва не пострадал депутат Виталий Милонов, известный своими гомофобными взглядами. Народный избранник порывался "присоединиться" к колонне оппозиционеров, среди которых были феминистки и представители секс-меньшинств. Однако попытки провести агитацию в среде идеологических противников могли закончиться потасовкой. В итоге Милонова взял под защиту полицейский спецназ. О накале страстей свидетельствуют опубликованные видеозаписи.

Первомайская колонна градозащитников, "Открытой России" и ЛГБТ-активистов начала движение около 12:00 от БКЗ по Невскому проспекту под лозунгами "Россия будет свободной", "Надоел" и "Россия без Путина". Они также требовали сохранения музейного статуса Исаакиевского собора. В момент начала марша появился депутат Милонов, который попытался преградить путь колонне оппозиционеров, пишет "Фонтанка".

Народный избранник решил протиснуться в середину колонны, чтобы якобы донести присутствующим свои взгляды на однополую любовь. Однако ему это не удалось. Под крики "Милонов - позор России" и "Милонов - позор Петербурга" у БКЗ возникла потасовка, утверждает издание.

Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили Милонову путь для отступления на тротуар. При этом один из стражей порядка призывал оппозиционеров сохранять спокойствие. "Просьба не поддаваться на провокации", - кричал он в мегафон.

Милонов храбрился, ругался матом и лез в драку, делая попытки вернуться в толпу своих оппонентов. Однако полицейские удерживали его и просили успокоиться.

Спустя некоторое время депутат-"провокатор" снова попытался "влиться" в колонну, но после краткой дискуссии и отказа сойтись в поединке с одним из демонстрантов Милонов под защитой омоновцев покинул колонну оппозиционеров окончательно.

На своей страничке в Facebook депутат-"гееборец" Милонов призывал единомышленников выйти вместе с ним и дать отпор "Радужному Первомаю". "Педерасты обозначили свою колонну - с партией "Яблоко" - и свои задачи - против Исаакиевского Собора. Радужные флаги - признак экстремизма, символ русофобии - смело вытирайте ноги об эти тряпки, пусть рука воинов будет тверда во исполнение закона и защиту общества от либерально-извращенческой скверны", - написал депутат.

От редакции: Нам любопытно в этой истории только одно: будут ли как-то реагировать органы на призывы к насилию со столь высокой трибуны? Совершенно никак тут ни к кому не прислоняясь, мы пытаемся выяснить, что можно господам с неприкосновенностью, и что можно всем прочим, смертным. И тем более смешно читать в данном блоге словосочетание "либерально-извращенческой скверны" - сам-то Милонов не из свиты ли Старовойтовой, то есть именно что либералки? И когда это либералы в издании их питерском были супротивны православным реставраторам империи и сословного общества? Да это одна команда, и Милонов борется именно что с последствиями реставрации капитализма, в которой принимал самое активное участие. А уж хоругви или радужные флаги будут развиваться над этим отреставрированным фундаментом - дело десятое...

Д.Ч.

 

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к отставке правительства?:
Результаты
Интернет-ТВ
Ласкаво просимо - тiльки заборонено
Ласкаво просимо - тiльки заборонено
29.04.2017
Анатолий Вассерман: нормально о Навальном
Анатолий Вассерман: нормально о Навальном
29.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Провокации Милонова на первомайской демонстрации не увенчались успехом: его надёжно охраняли полицаи (0)
Имперская полиция задержала сотни человек в Стамбуле во время первомайских протестов (0)
Супруга временного президента Бурятии "заработала" в разы меньше супруги Минниханова (0)
Армия Франции уничтожила более двадцати террористов на границе Мали и Буркина-Фасо (1)
20 пассажиров рейса Москва-Бангкок пострадали из-за турбулентности (1)
Жилую ростовскую многоэтажку эвакуировали из-за угрозы взрыва (1)
35-миллионая забастовка против неолиберальных реформ Темера началась в Бразилии (0)
Э, так Путин боится Майдана от Навального? А зеленка чья? (24)
Кремлёвский режим готовится к встрече Первомая (23)
Украинские рабочие поздравили Крым с 1 мая (110)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Sapienti sat
Дарья Митина Дарья Митина: Твoй праздник
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: День рабочего
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: О Кудрине и о том, как СК с Машей Захаровой посмешищем стали
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss