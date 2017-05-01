Провокации Милонова на первомайской демонстрации не увенчались успехом: его надёжно охраняли полицаи

Во время первомайской демонстрации в Ленинграде едва не пострадал депутат Виталий Милонов, известный своими гомофобными взглядами. Народный избранник порывался "присоединиться" к колонне оппозиционеров, среди которых были феминистки и представители секс-меньшинств. Однако попытки провести агитацию в среде идеологических противников могли закончиться потасовкой. В итоге Милонова взял под защиту полицейский спецназ. О накале страстей свидетельствуют опубликованные видеозаписи.

Первомайская колонна градозащитников, "Открытой России" и ЛГБТ-активистов начала движение около 12:00 от БКЗ по Невскому проспекту под лозунгами "Россия будет свободной", "Надоел" и "Россия без Путина". Они также требовали сохранения музейного статуса Исаакиевского собора. В момент начала марша появился депутат Милонов, который попытался преградить путь колонне оппозиционеров, пишет "Фонтанка".

Народный избранник решил протиснуться в середину колонны, чтобы якобы донести присутствующим свои взгляды на однополую любовь. Однако ему это не удалось. Под крики "Милонов - позор России" и "Милонов - позор Петербурга" у БКЗ возникла потасовка, утверждает издание.

Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили Милонову путь для отступления на тротуар. При этом один из стражей порядка призывал оппозиционеров сохранять спокойствие. "Просьба не поддаваться на провокации", - кричал он в мегафон.

Милонов храбрился, ругался матом и лез в драку, делая попытки вернуться в толпу своих оппонентов. Однако полицейские удерживали его и просили успокоиться.

Спустя некоторое время депутат-"провокатор" снова попытался "влиться" в колонну, но после краткой дискуссии и отказа сойтись в поединке с одним из демонстрантов Милонов под защитой омоновцев покинул колонну оппозиционеров окончательно.

На своей страничке в Facebook депутат-"гееборец" Милонов призывал единомышленников выйти вместе с ним и дать отпор "Радужному Первомаю". "Педерасты обозначили свою колонну - с партией "Яблоко" - и свои задачи - против Исаакиевского Собора. Радужные флаги - признак экстремизма, символ русофобии - смело вытирайте ноги об эти тряпки, пусть рука воинов будет тверда во исполнение закона и защиту общества от либерально-извращенческой скверны", - написал депутат.

От редакции: Нам любопытно в этой истории только одно: будут ли как-то реагировать органы на призывы к насилию со столь высокой трибуны? Совершенно никак тут ни к кому не прислоняясь, мы пытаемся выяснить, что можно господам с неприкосновенностью, и что можно всем прочим, смертным. И тем более смешно читать в данном блоге словосочетание "либерально-извращенческой скверны" - сам-то Милонов не из свиты ли Старовойтовой, то есть именно что либералки? И когда это либералы в издании их питерском были супротивны православным реставраторам империи и сословного общества? Да это одна команда, и Милонов борется именно что с последствиями реставрации капитализма, в которой принимал самое активное участие. А уж хоругви или радужные флаги будут развиваться над этим отреставрированным фундаментом - дело десятое...

Д.Ч.