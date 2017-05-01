В новой доктрине "Хамас" уже не хочет уничтожения Израиля, но последний не очень-то доверчив

Палестинское движение "Хамас", признанное террористической организацией в Израиле и ряде других государств, в понедельник, 1 мая, обнародовало новую политическую доктрину на предстоящий период, из которой, по данным источников Reuters, исключен пункт с призывом к уничтожению Израиля.

Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya, документ в новой редакции обнародовал в Дохе (Катар) председатель политбюро движения Халед Машааль.

По данным источников, в своей новой доктрине "Хамас" поддерживает "идею создания палестинского государства в границах 1967 года", но без признания права Израиля на существование. При этом из документа исчез существовавший в старой доктрине пункт с открытым призывом к уничтожению еврейского государства.

Кроме того, как стало известно журналистам, представители "Хамас" также дистанцируются от движения "Братья-мусульмане", частью которого они себя ранее называли. Это будет сделано для того, чтобы наладить отношения с Египтом и суннитскими монархиями, признавшими "Братьев-мусульман" террористической группировкой.

Чуть ранее заместитель главы политбюро "Хамаса" Исмаил Ханийя заявил, что в ближайшие дни будут объявлены результаты выборов на пост главы группировки, вместо уходящего со своего поста Халида Машаля, отмечает NEWSru Israel.

Предполагается, что Ханийя и станет преемником Машаля. Несколько недель назад он завершил десятилетнюю каденцию во главе администрации сектора Газа. Ханийя, в 2006 году избранный премьер-министром ПНА, после переворота 2007 года стал руководить администрацией сектора Газа.

Отметим, что "Хамас" (палестинское исламистское движение и партия) признан террористической организацией в Израиле, Канаде, США и Японии, а также запрещен в Египте и Иордании. В Евросоюзе движение также остается в списке террористических.

Власти Израиля: "Хамас" пытается обмануть мир

Тем временем власти Израиля называют планы "Хамаса" по изменению политики попыткой обмануть мировое сообщество. Об этом заявил пресс-секретарь главы правительства Израиля Давид Кейс.

"Хамас" пытается обмануть мировое сообщество, но ему это не удастся. Они строят подземные туннели и запускают тысячи ракет, предназначенных для мирных израильтян. Это и есть истинное лицо "Хамас", - пояснил он.

Что ж, раз Израиль сам заговорил "по-старому", и мы вспомним, как было дело в 2009-м, в январе, когда мир узнал, что Израиль продолжит военную операцию "Литой свинец" в секторе Газа, несмотря на принятие резолюции СБ ООН, призывающей приостановить огонь в анклаве. Как сообщает AFP со слов премьер-министра Эхуда Ольмерта, ничто не сможет повлиять на право Израиля защищать своих граждан. Представители движения ХАМАС уже заявили, что также не поддерживают резолюцию, которая "не отражает интересов палестинского народа".

Совет безопасности ООН принял резолюцию по ситуации в секторе Газа вечером 8 января. Делегация США воздержалась при голосовании за документ, требующий немедленного прекращения обстрелов Газы и вывода с территорий израильских войск.

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