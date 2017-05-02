Россия готовится пролететь мимо чемпионата мира по футболу

Франция проводит проверку хода выбора стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022 силами финансовой прокуратуры. Le Monde сообщила, что ведется проверка «весьма активно». По данным издания, это «предварительное расследование», проводится оно по статьям: «коррупция», «преступный сговор» и «злоупотребление влиянием». Прокуроры уже допросили бывшего главу Международной федерации футбола Зеппа Блаттера.

А о чем я говорил? Никто не станет лишать Россию чемпионата мира, пока не проведены бессмысленные траты огромных денег. А вот когда будут возвигнуты стадионы, под которые в стране просто нет футбола соответствующего уровня - тут и подоспеет решение. Уже проводят свои расследования министерство юстиции США, прокуратура Швейцарии.

Не знаю, будут ли подгадывать очередной скандал к выборам президента, но что затея с этим мундиалем вредная, и еще выйдет боком - давно всем известно.

Почему было не отказаться раньше, когда стало ясно, что и денег лишних больше нет, и никак на международной репутации РФ это позитивно не скажется? Непонятно совершенно. Чтоб в России так уж был популярен футбол? Да нет, стадионы по большей части стоят пустые, а уж как играют наши футболисты...

Вообще на какое место рассчитывает в 2018-м году страна-хозяйка мундиаля? Мы вообще-то хоть в четвертьфинал выйдем?

И тут ясно - даже если Россию и не лишат права принимать у себя чемпионат мира, ничего хорошего из этого не получится. Мало Евровидения? Сейчас на ладан дышит подготовка к Всемирному фестивалю молодежи и студентов - намечается "Селигер в Сочи", и Всемирная федерация демократической молодежи этим летом вполне может отказаться от фестиваля, а деньги-то уже тоже потрачены...

Ситуация же такая, что впору не фестивали и чемпионаты проводить, а армейские маневры и учения гражданской обороны. И денег нет вообще, и держаться, строго говоря, не за что... И французская прокуратура коррупцию нароет, это точно - у нас без коррупции песочницу не построишь, не то что чемпионат.

А.Б.