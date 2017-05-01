Слезоточивый Первомай: парижане не проявили толерантности к полицаям и буржуям

В Париже в результате столкновений радикалов с сотрудниками правопорядка во время первомайской демонстрации пострадали трое полицейских. Активисты кидали в стражей порядка коктейли молотова, кирпичи и другие подручные предметы. Для усмирения хулиганов полиции пришлось применить слезоточивый газ.

По информации The Local, первомайская акция протеста, начавшаяся на площади Бастилии и перетекшая в близлежащие районы, была организована тремя местными профсоюзами, включая крупнейший - CGT. Демонстранты, в частности, протестовали против политических программ, представленных ведущими кандидатами на пост президента Франции Эмманюэля Макрона и Марин Ле Пен.

В ходе шествия радикально настроенные молодые люди в масках забрасывали полицейских тяжелыми предметами и бутылками с зажигательной смесью. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ. На некоторое время шествие пришлось остановить, пока полиция разбиралась с хулиганами.

Как сообщает телеканал BFM TV, по меньшей мере трое сотрудников спецназа получили ранения. На одном из полицейских от зажигательной смеси загорелась одежда, однако пламя быстро удалось потушить. Улицу, где проходило шествие, затянуло дымом от шашек со слезоточивым газом.

Несколько участников беспорядков подожгли тележку из супермаркета и направили ее в сторону кордона полиции. По словам очевидцев, в столкновениях ранения получили также и сами участники акции, однако официальных данных о пострадавших пока нет.

Отметим, что и в Турции сегодня полицейские применили спецсредства для подавления акций протеста в Стамбуле, приуроченных к 1 мая. Демонстрантов травили слезоточивым газом и обстреливали резиновыми пулями. Задержано около 200 человек, передает Reuters со ссылкой на очевидцев.

В этом году власти Турции не разрешили проводить митинг на центральной стамбульской площади Таксим. Протестующие в количестве около 300 человек попытались все равно выйти на площадь, выкрикивая лозунг "Таксим - наш и останется нашим!". В районе станции метро "Меджидийкой" путь им преградили полицейские. Они применили слезоточивый газ, а также стреляли резиновыми пулями. Демонстранты рассеялись по прилегающим дворам, но многие из них все равно были задержаны, пишет Hurriyet Daily News.

Другая группа из 30 демонстрантов попыталась пройти на Таксим из района Бешикташ, но тоже была перехвачена полицией. Всего было задержано 207 человек. У участников протеста изъято 40 "коктейлей Молотова", 17 ручных гранат и 176 фейерверков. Также полицейские отбирали плакаты. На одном из них было написано: "Да здравствует Первое мая! Долой диктатора!"

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