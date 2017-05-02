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Московский листок

Венесуэлу хотят лишить участи народа во власти

Опубликовано 02.05.2017 в разделе комментариев 0

венесуэла мадуро учредительное собрание
Венесуэлу хотят лишить участи народа во власти

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в прямом эфире государственного телевидения страны подписал указ о созыве учредительного собрания. Ранее, выступая на первомайском митинге Мадуро заявил своим сторонникам, что намерен изменить существующую конституцию.

Учредительное собрание в Венесуэле, представляющее по конституции главный инструмент власти государства - народные массы - имеет полномочия изменить существующий государственный строй страны.

Последние заявления и действия президента вызвали резко негативную реакцию со стороны оппозиции, которая назвала созыв учредительного собрания "государственным переворотом".

- Мне, если честно, даже любопытно, с каким выражением лица оппозиция в Венесуэле, называющая себя либеральной и демократической, будет завтра выступать против учредительного собрания? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Это уже давно традиция - демократы за ограничение избирательных прав, либералы - за ограничения либеральных свобод... Что на Украине, что в Венесуэле. На Украине прозападные силы регулярно проигрывали на выборах 2-3 процента, поэтому там за 20 лет прошло два государственных переворота. В Венесуэле тоже самое, и страна находится по сути в состоянии перманентной гражданской войны. В России "либералы-демократы" дорвались до власти в 1991-м году, в 1993-м разогнали парламент, приняли конституцию, согласно которой высшим проявлением власти народа является референдум. И что? Ни одного референдума с тех пор! То есть народ лишен власти силой - вот сейчас судят Мухина и его товарищей за попытку провести референдум. Не стоит забывать об этом. Выборы превращены в фарс, но и на него опасных для власти кандидатов не пропускают через многочисленные и очень жесткие фильтры при выдвижении. На Украине первым делом запретили все структуры, способные составить конкуренцию власти национал-либералов. В Венесуэле, если Мадуро потеряет власть, будет тоже самое... Схема одна, известная. Но она работает.



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