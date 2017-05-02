За Путина на президентских выборах готовы голосовать менее половины россиян

48% россиян проголосовали бы за действующего президента Владимира Путина, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование "Левада-центра".

При этом, 42% россиян пока не определились с участием в выборах или с кандидатом, за которого голосовать. 19% из них заявили, что пока что "не знают, за кого именно стали бы голосовать". Еще 10% не решили, пойдут ли они на выборы. А 13% точно уверены, что не пойдут на президентские выборы, которые пройдут в марте 2018 года.

Социологи отмечают, что в апреле 2015 года неопределившихся среди россиян было всего 25%. За Владимира Путина за три года до выборов были готовы проголосовать 62%.

Традиционные соперники российского президента - лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский - получили бы на выборах по 3% (при статистической погрешности опроса 3,4%). Министр обороны Сергей Шойгу и оппозиционер Алексей Навальный — по 1%.

По данным «Левада-центра», 64% россиян хотели бы, чтобы через год Владимир Путин был избран на пост президента РФ еще на один срок, а 22% - чтобы через год его на этом посту сменил другой человек.

По словам главы правления «Центра политических технологий» Бориса Макаренко, «по-другому, скорее всего, не будет» — на президентских выборах «голосуют максимально рационально, так как выбирают «хозяина, который должен держать страну». Он отметил, что альтернативой Владмиру Путину мог бы стать «новый, сильный, публичный политик, которого нет».