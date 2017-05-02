Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития до 20 мая подготовить и внести в правительство законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

«Минтруду России (М.А.Топилину), Минфину России (А.Г.Силуанову), Минэкономразвития России (М.С.Орешкину) подготовить проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения и внести его в Правительство Российской Федерации», - говорится в документе.

Отметим, что ранее правительство России установило прожиточный минимум в целом по стране по итогам IV квартала 2016 года в размере 9 тыс. 691 рубля, что на 2% (198 рублей) меньше по сравнению с III кварталом 2016 года.

Для трудоспособного населения эта цифра составила 10 тыс. 466 рублей, для пенсионеров - 8 тыс. рублей, для детей - 9 тыс. 434 рубля.

Аналогичные суммы за третий квартал прошлого года составляли соответственно 9 тыс. 889 рублей, 10 тыс. 678 рублей, 8 тыс. 136 рублей и 9 тыс. 668 рублей.

Напомним, что доходы россиян падают практически без остановок с октября 2014 года - за это время кошельки граждан похудели на 13%, а потребление сжалось на 15,1%.

По данным Высшей школы экономики, около 40% граждан регулярно жалуются на нехватку денег на одежду и еду, три четверти были вынуждены перейти в режим экономии.

Число официально нищих - то есть получающих доход ниже прожиточного минимума - выросло за это время на 4,3 млн человек. К концу 2016 года, по данным Росстата, за чертой бедности находились 19,8 млн россиян, или 13,5% от населения.

Их доходы не превышали 10678 рублей для трудоспособных граждан, 8136 рублей - для пенсионеров и 9668 рублей для детей. 30% трудоспособного населения получали зарплату меньше 15 тысяч рублей, а больше половины (55%) - меньше 25 тысяч рублей.

При этом 5 млн человек получают зарплату на уровне МРОТ - 7500 рублей, сообщила в марте вице-премьер Ольга Голодец.

По оценке швейцарского банка Credit Suisse, за 2016 год средний размер благосостояния гражданина РФ (общая сумма всех имеющихся активов) упал на 14,4% и вернулся к отметкам 10-летней давности (10440 долларов на человека). По скорости обнищания населения РФ вошла в тройку мировых лидеров, пропустив вперед лишь Аргентину и Украину.