ЦК КПРФ утвердил Ленинскую премию

Депутаты Госдумы послушали отчёт премьера о работе правительства за 2016 год. Результаты плачевны. С критикой правительства выступили руководители фракций, за исключением партии власти. Даже советник президента С.Глазьев раскритиковал действие премьера на Московском экономическом форуме. Обсуждают доклад правительства на центральных каналах телевидения и радио. Мне не удалось послушать хотя бы один положительный отклик от действий премьера и его открытого правительства. И никакой реакции из Кремля. Ведь только он может изменить положение. В докладе премьера, выступлении академика, комментарии на центральных каналах телевидения, радио прослеживается то, что в правительстве катастрофически не хватает средств. Однако Голикова недавно заявила, что могла бы найти миллиарды рублей не использованных средств или используемые не по назначению. Но не может вернуть в бюджет только потому, что не хватает полномочий, однако докладывает в Кремль результаты проверки. Реакции никакой. Читатель, вы понимаете, что творится в стране? Это же самый настоящий саботаж. Прокуратура, Следственный Комитет должны отреагировать. Однако реакции нет. Дмитрий Анатольевич чист как слеза ребёнка. И это устраивает оппозицию и вообще всех граждан страны. Тишина как на кладбище.

Значит речь идёт о нехватке средств, но не хватает только народу, а чиновники всех мастей помалкивают, молчат и олигархи, доходы которых растут не взирая на кризис в стране. Стабильно получают зарплату и депутаты. Вся эта братия как будто живёт в совершенно другой стране, своё они добирают, а на остальное им наплевать. Не лучше повёл себя и Геннадий Андреевич. Под его руководством утверждена Ленинская премия. Очень бы хотелось знать откуда премиальные и каков их размер? Вопрос не праздный. Почти 5 миллионов рабочих получает меньше прожиточного минимума. А как они живут? Значит голодают или должны где - то воровать. Сознательно власть заставляет воровать. Коммунисты возмутились? Они об этом и не помнят. Ну как можно помнить и принимать меры если сами получают министерскую зарплату. И это длится все семь созывов. Может надо было повременить с премиальными. Сперва надо повысить зарплаты рабочему человеку, а потом придумывать премиальные. Чиновники государственных предприятий и полугосударственных давно решили вопрос премиальных. Такие премии устанавливают, что рабочий за всю сознательную жизнь не заработает. И ведь Страшнов не один. Менеджеры Газпрома в сумме получат 4 миллиарда рублей. При этом половина прибыли Газпрома оказалось фикцией. А Миллер перед камерой улыбается на все 32 зуба. Газпром не достояние России, а достояние чиновников. А что делает сам Миллер, если руководят менеджеры. Капитализм должен экономить, а у нас чиновников больше чем рабочих.

Выписать газету "Правда" на 6 месяцев в прошлом году надо было заплатить 1085 рублей, в этом году уже 1339 рублей. Что случилось? Бумага подорожала или бюджет газеты трещит? Коммунисты выступают против повышения тарифов, цен, а сами повышают плату за газету. Народ уже не читает газет, не по карману. Тогда зачем Геннадий Андреевич пишет статьи, да ещё лозунги к каждой знаковой дате. Лозунги должны где - то звучать и претворяться в жизнь? А где и кто их будет произносить. А главное кто будет вторить? Какая - то казёнщина. Ни статьи, ни лозунги никого не интересуют, потому что их никто не читает. Если бы я не выписывал газету, то и не знал о статьях Г.Зюганова и его окружения.

Ещё не наступило лето, а страна горит. И горит гораздо интенсивнее чем в прошлые годы. Уже сгорело более 100 домов. Теперь МЧС озаботилась компенсацией за утраченную недвижимость. А деньги очень даже большие. И где их брать? Премьер же говорит: "Вы держитесь, денег нет". И ведь на этом проблема не закончится. Дома сгорели теперь наступит время для строительства жилья. Возможно кто - то от руководства приедет на открытие первых построек. Потом через год, а то и меньше эти дома начнут рушиться, как в Хабаровском крае. Было сильнейшее наводнение, власть дала команду построить жильё погорельца, а оно не пригодно для проживания. А деньги ушли и строители их поделили, конечно не среди рабочих, а среди руководства. Теперь, погорелец, попробуйте найти виновных? Ни одно мероприятие в стране не заканчивается положительно. Что делать тем, кто получил жильё после того, как его унесло пожаром? Телевидение показывает квартиру, где стены шатаются и по ним идут трещины. Теперь чиновники не приедут резать ленточку. Как хотите так и живите. А предвыборная агитация набирает обороты со стороны правящей партии. "Левада - центр" не успевает проводить опросы. Если в это воскресенье были бы выборы, то за Путина проголосовало 48 % избирателей. Практически с выборами уже всё ясно. И о выборах оппозиция пока молчит. Г.Явлинский снова будет выставлять свою кандидатуру. В стране самый настоящий дурдом. Кого же выдвинут коммунисты? Неужели хотят удивить народ перед самыми выборами? Миронов молчит. Даже о выборах Жириновского не слышно. Все они отметили день весны и труда. Сколько же средств ушло на флаги и транспаранты, да и цветы в цене. Вся эта братия праздная живёт совершенно отдельно от народа.

Зажиревшая Москва ликует, собрались 130 тысяч праздных "господ" во главе с С. Собянининым. В демонстрации принял участие и независимый федеральный профсоюзный деятель М.Шмаков. Чем он занимается между праздниками? Невыплата зарплаты растёт, об улучшении условий труда уже никто не говорит, лишь бы платили своевременно зарплату.

Матвиенко пришла в ярость второй раз. Первый по тому, что узнала о зарплате в 7,5 тысяч рублей, второй раз когда узнала, что учителя в Ивановской области получают 7 тысяч рублей. Но ведь это не только в Ивановской области. За пределами сытой Москвы учителя набирают уроки и за это получают побольше, а тариф везде почти одинаков. Но она не удивляется зарплатам и премиальным в Газпроме, банковским служащим, министрам, в аппарате правительства, президента и так далее. А главное за что получают министерскую зарплату министры. Они что работают и на кого? Ни в одной отрасли нет движения в сторону развития. От чего складывается зарплата чиновников? Ни от чего, просто с потолка. Сибирь горит, миллиардный ущерб, но ничего не делается для недопущения пожаров. Только МЧС усиливает группировку на тушение. И в первую очередь должен озаботиться премьер. Но его нет, отбарабанил в думе и на покой. Приняли его отчёт или не приняли никто не знает. Надо учитывать, что мы живём под санкциями и поэтому в стране бардак. Во что превратило богатейшую страну наше открытое и расширенное правительство? В то, что есть, но это территория, но не государство. И ведь все молчат. Под лежачий камень вода не течёт, проснитесь, люди, за вас никто ничего полезного не сделает. Многонациональный народ - единственный источник власти.

Менеджеры, руководители крупных предприятий сами себе выписывают премии. Коммунисты решили не отставать от элиты придумали Ленинскую премию. Как будто они являются руководителями страны. Они живут как - то отдельно от народа и страны и у них есть на это бюджет.

Каждый день убеждаешься в том, что в России нет общества, оно разделено на группы по толщине карманов. Каждый четверг, а иногда и раньше через телевизор нищему народу напоминают о "Дне добрых дел". Требуется операция или дорогостоящие лекарства ребёнку. Речь идёт почти всегда о миллионах. Ребёнка надо вести в Израиль, или в Германию на операцию, или покупать дорогие лекарства подпольным способам. И такое есть. На Западе это лекарство давно применяется, а в России оно не прошло аттестацию. Вопрос серьёзный, но заинтересованы только те кто выступает на телевидении и народ. А где В.Скворцова, которая докладывает президенту об открытии каких - то центров на современном оборудовании. А сложные операции делают только за бугром. Где менеджеры получающие миллионы, где руководители госкомпаний, где в конце концов власть? Нищие помогают больным. Кто сделал такую страну. И депутаты всех мастей молчат. Надо не молчать, надо менять правительство. Статисты нам лгут, что Россия прирастает за счёт рождаемости. Мы в данный период времени плодим инвалидов. Да, большинство новорождённых имеют недостатки со здоровьем. Кто не верит поинтересуйтесь в родильных домах, значительную часть которых власть закрыла и продолжает закрывать. Думайте, граждане страны, которая на грани развала.