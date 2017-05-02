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Московский листок

Сын вице-премьера Рогозина назначен гендиректором "Ил"

Опубликовано 02.05.2017 в разделе комментариев 1

Сын вице-премьера Рогозина назначен гендиректором "Ил"

Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации утвердил вице-президента ОАК по транспортной авиации Алексея Рогозина генеральным директором ОАО "Ил", сообщает RNS со ссылкой на портал раскрытия корпоративной информации.

«Согласиться с досрочным прекращением полномочий генерального директора ОАО "Ил" Вельможкина Сергея Владимировича и назначением генеральным директором ОАО "Ил" Рогозина Алексея Дмитриевича», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Алексей Рогозин сохранит за собой должность профильного вице-президента ОАК по транспортной авиации.

В марте 2017 года сын курирующего ОПК вице-премьера Дмитрия Рогозина Алексей Рогозин был назначен вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации. Ранее 33 летний Рогозин-младший работал в департаменте имущественных отношений Минобороны РФ. До этого момента он три года проработал директором Алексинского химического комбината, а еще ранее трудился в компании Orsis, производящей стрелковое оружие.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Beret написал 02.05.2017 11:32
Они вообще охренели. Журналист и сын журналиста руководят стратегическими предприятиями. Конец стране.
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