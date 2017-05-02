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Московский листок

Российским иблиотекарям запретят обсуждать в соцсетях политику и религию

Опубликовано 02.05.2017 в разделе комментариев 1

Российским иблиотекарям запретят обсуждать в соцсетях политику и религию

Российская библиотечная организация (РБА) разработала проект «Правил поведения в социальных сетях» для работников библиотек. Как сообщает во вторник газета "Коммерсант", в документе библиотекарям рекомендуется "воздержаться в публикациях в социальных сетях, блогах и форумах от резких заявлений любой окраски по вопросам: политики, национальности, сексуальной ориентации, религии. А также от публикаций порнографического, агрессивного, оскорбительного характера".

В правилах отмечается, что сотрудник библиотеки имеет полное право обсуждать с друзьями и близкими свою работу, "однако необходимо воздержаться от негативных замечаний в адрес библиотеки или ее читателей в публичном поле". "Не рекомендуется размещать какую-либо информацию или изображения, компрометирующие библиотеку или порочащие ее", - предупреждают в РБА.

В документе подчеркивается, что "несоблюдение правил поведения персонала библиотеки является основанием для дисциплинарного взыскания". От наказания не защищены даже те, кто не афиширует в соцсетях место работы, поскольку «найти эту информацию несложно», уверены авторы документа.

Российская библиотечная ассоциация (РБА) была учреждена в 1994 году. Сейчас в нее входят более 500 учреждений, включая федеральную Президентскую библиотеку, Российскую государственную библиотеку и Российскую национальную библиотеку.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Я тоже за Андрееча написал 02.05.2017 12:59
Одобряем! Поддерживаем! Идеям Ленина-Путина верны! Диссиденты враги Российского Народа! Путин! Ленин! Комсомол! Библиотекарь! А ты присягнул на верность Ленину и его верному Ученику - Путину?
Слава Октябрю 1917 и Октябрю 1993! Ленин! Ельцин! Сталин! Путин! Верной дорогой идете товарищи!
Вперед к Победе Марксизьму-Путинизьму!
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