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Московский листок

Роскомнадзор пообещал окончательно заблокировать RuTraker

Опубликовано 02.05.2017 в разделе комментариев 5

Роскомнадзор пообещал окончательно заблокировать RuTraker

Роскомнадзор вместе с правообладателями начали блокировку серверов со служебной информацией самого популярного российского торрент-трекера RuTraker, из-за чего у большинства пользователей начались проблемы со скачиванием файлов, сообщает газета Известия.

По данным издания, правообладатели готовят документы в Мосгорсуд, чтобы заблокировать все "зеркала" сайта. "Мы подготовили документ, в котором аргументированно объясняем, какие сайты являются "зеркалами", а какие просто копируют внешний вид RuTracker и "зеркалами" не являются", - рассказал изданию глава специализирующейся на блокировках пиратских раздач компании Pirate Pay Андрей Клименко.

В пресс-службе RuTracker и Роскомнадзоре не стали комментировать происходящее. Тем не менее на сайте торрент-трекера появилось сообщение, в котором говорится, что российские провайдеры блокируют торрент-анонсеры ресурса. «В связи с этим затруднен учет статистики в профилях пользователей, попадающих под блокировки, а также могут возникать ошибки в статусах раздач», — отмечает администрация RuTracker.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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Ихнее
ххх написал 02.05.2017 14:24
http://fanweek.ru/kot-rugaet-svoyu-hozyajku-za-to-chto-ona-ne-puskaet-ego-domoj-nevozmozhno-ne-smeyatsya/
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Федора Бондарчука с Кобзоном
не смотрю написал 02.05.2017 13:57
Федора Бондарчука с Кобзоном - принципиально не смотрю и не слушаю чтоб не засирать себе мозги...
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(без названия)
Beret написал 02.05.2017 13:48
Рутрекер совсем и не на зеркалах. Захожу спокойно через прокси. Как они собираются это делать, не совсем понятно. Очередной высер путинских дураков. Только что зашел, и нормально качаю.
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(без названия)
Какой смысл в этом действе? написал 02.05.2017 13:46
kerg написал 02.05.2017 13:19
никому ихнее ***** не нужно и качать никто не собирается.
******************
Зачем в России валят торрент трекеры? Какой смысл? Борятся с пиратством по просьбам заокеанских друзей и Федора Бондарчука с Кобзоном? Россия , которая презрела все международные законы и договора борется с пиратсвом? Что я не правильно понимаю?
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среди так называемых правообладателей нет ни одной нормальной компании
kerg написал 02.05.2017 13:19
никому ихнее ***** не нужно и качать никто не собирается.
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