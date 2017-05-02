Роскомнадзор пообещал окончательно заблокировать RuTraker

Роскомнадзор вместе с правообладателями начали блокировку серверов со служебной информацией самого популярного российского торрент-трекера RuTraker, из-за чего у большинства пользователей начались проблемы со скачиванием файлов, сообщает газета Известия.

По данным издания, правообладатели готовят документы в Мосгорсуд, чтобы заблокировать все "зеркала" сайта. "Мы подготовили документ, в котором аргументированно объясняем, какие сайты являются "зеркалами", а какие просто копируют внешний вид RuTracker и "зеркалами" не являются", - рассказал изданию глава специализирующейся на блокировках пиратских раздач компании Pirate Pay Андрей Клименко.

В пресс-службе RuTracker и Роскомнадзоре не стали комментировать происходящее. Тем не менее на сайте торрент-трекера появилось сообщение, в котором говорится, что российские провайдеры блокируют торрент-анонсеры ресурса. «В связи с этим затруднен учет статистики в профилях пользователей, попадающих под блокировки, а также могут возникать ошибки в статусах раздач», — отмечает администрация RuTracker.