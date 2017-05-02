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Московский листок

Китай может запретить поставки российского меда из-за низкого качества

Опубликовано 02.05.2017 в разделе комментариев 2

Китай может запретить поставки российского меда из-за низкого качества

Китай может ввести полный запрет на импорт меда из России из-за его несоответствия санитарным требованиям страны. Как говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора, ранее главное государственное управление КНР по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) выявило в экспортированной с предприятий Алтайского края продукции пчеловодства остатки веществ, запрещенных в Китае.

В Россельхознадзоре отметили, что региональный ветеринарный лабораторный мониторинг остатков запрещенных и вредных веществ в меде ветеринарной службой Алтайского края не проводится, что не позволяет в полной мере осуществить контроль за российскими предприятиями — экспортерами.

«AQSIQ проинформировал Россельхознадзор, что в случае повторных выявлений китайской стороной нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм может быть введен полный запрет на экспорт продукции из Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В связи с этим, Россельхознадзор призвал поставщиков полностью выполнять требования Китая при экспорте пчеловодческой продукции.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
А.Каммерер написал 02.05.2017 16:02
Пусть китайцы у папы Зю мед покупают. Надеюсь, хоть мед то у него качественный.
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(без названия)
Нахрена Китаю левый росийский мед? написал 02.05.2017 15:59
Украина ведущая страна по производству меда. Завалила им пол мира вклбчая штаты. И даже пчел экспортирует. Все росийское или подделка или токсичное. Так зачем же?
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