Китай может запретить поставки российского меда из-за низкого качества

Китай может ввести полный запрет на импорт меда из России из-за его несоответствия санитарным требованиям страны. Как говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора, ранее главное государственное управление КНР по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) выявило в экспортированной с предприятий Алтайского края продукции пчеловодства остатки веществ, запрещенных в Китае.

В Россельхознадзоре отметили, что региональный ветеринарный лабораторный мониторинг остатков запрещенных и вредных веществ в меде ветеринарной службой Алтайского края не проводится, что не позволяет в полной мере осуществить контроль за российскими предприятиями — экспортерами.

«AQSIQ проинформировал Россельхознадзор, что в случае повторных выявлений китайской стороной нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм может быть введен полный запрет на экспорт продукции из Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В связи с этим, Россельхознадзор призвал поставщиков полностью выполнять требования Китая при экспорте пчеловодческой продукции.