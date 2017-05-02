Навальный: глаз потерял 80% зрения после нападения

Основатель Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционер Алексей Навальный заявил, что после нападения на него с зеленкой его глаз потерял 80% зрения.

"Про глаз: вернулся из больницы, диагноз прежний. Химический ожог правого глаза средней степени. Врач по-прежнему уверена, что это не могла быть просто зелёнка. Там явно смесь зелёнки с другой едкой жидкостью. На настоящий момент глаз потерял 80% зрения. Пока это не является необратимым. Меня активно лечат и есть надежда, что вылечат", - написал Навальный на своем сайте.

При этом, баллотирующийся на пост президент РФ политик подчеркнул, что расследование нападения "совсем не ведётся полицией, Следственным комитетом и всеми остальными, кому положено этим заниматься".

"Мы сегодня отправляем несколько жалоб на бездействие правоохранительных органов. Это бездействие смотрится особенно любопытно на фоне того, что главный непосредственный участник уже найден. Фамилия везде, фото. Журналисты по телефону разговаривают. И только полиция ничего не знает. Очевидно, что бездействие это является фактически помощью нападавшим", - отметил Навальный.

По его словам, "добровольцы в интернете" уже точно установили двух участников нападения. Это активисты радикальный группировки SERB Алексей Кулаков и Александр Петрунько.

"Кроме того мы, после внимательного анализа видео, мы считаем, что причастными к нападению могли быть еще двое, личность которых мы пока установить не смогли", - пишет Навальный.