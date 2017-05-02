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Московский листок

Минобрнауки предложило присваивать ученые степени по совокупности научных статей

Опубликовано 02.05.2017 в разделе комментариев 0

Минобрнауки предложило присваивать ученые степени по совокупности научных статей

Законопроект о научной и инновационной деятельности, который в конце апреля обсудил экспертный совет при комитете по науке Госдумы, предполагает возможность присуждения ученой степени по совокупности опубликованных работ, заявил директор департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ Сергей Матвеев.

"Упрощение порядка присуждения степеней - тоже одна из предлагаемых новелл законопроекта. Активный и результативный исследователь, который действительно работает, получает научные результаты, публикует их или получает патенты, формирует научный коллектив - таких людей просто необходимо "разгрузить" от лишних формальностей, упростить процедуру публичного признания их квалификации. Поэтому предложено достаточно простое решение - по совокупности работ", - цитирует Матвеева ТАСС.

По его словам, любая публикация "в достойных журналах или патент подтверждает, что полученный результат действительно нов, интересен, возможно, промышленно применим". "Если таких результатов достаточно - зачем излишне усложнять процедуру формальными требованиями? Вхождение в "большую" науку не должно быть простым, но оно и не должно превращаться в "бег с препятствиями", - отметил представитель Минобрнауки.

 



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