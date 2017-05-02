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Московский листок

Россия отказалась вручать Горбачеву повестку в литовский суд

Опубликовано 02.05.2017 в разделе комментариев 0

Россия отказалась вручать Горбачеву повестку в литовский суд

Министерство юстиции России отказалось вручать повестку бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву, которого Вильнюсский окружной суд пригласил выступить в качестве свидетеля по делу о событиях 13 января 1991 года в Литве.

"Сегодня Вильнюсский окружной суд получил извещение от министерства юстиции Литовской Республики о том, что министерство юстиции РФ отказывается предоставлять правовую помощь в связи с вручением документов Михаилу Сергеевичу Горбачеву", - говорится в пресс-релизе суда.

В нем отмечается, что Москва мотивировала отказ положением договора о правовой помощи между Россией и Литвой, в котором говорится, что правовая помощь не оказывается в случае, если это может навредить суверенитету, безопасности страны, или противоречить основным законодательным принципам государства.

Просьба о правовой помощи Минюсту России была направлена в ноябре прошлого года, когда Вильнюсский окружной суд решил опросить Михаила Горбачева как спецсвидетеля. Этот статус предоставляется лицу, когда его опрашивают по поводу его действий, но оснований для предъявления обвинений недостаточно.

Ранее Горбачев неоднократно заявлял, что не собирается участвовать в судебном процессе в Литве по январским событиям 1991 г.

Это дело - одно из крупнейших по своему объему и количеству обвиняемых дел в истории судов независимой Литвы. На скамье подсудимых - два человека, еще более 60 обвиняемых привлечены к суду заочно. Они обвиняются в военных преступлениях и в преступлениях против человечности. Пострадавших в этом деле - почти 500, свидетелей - около тысячи.

По версии литовских властей, при попытке штурма советскими десантниками 13 января 1991 года телебашни и здания Комитета радио и ТВ в Вильнюсе погибли 14 человек, 31 получил тяжелые ранения, более 1000 человек получили ранения других степеней тяжести.

 



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