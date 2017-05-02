Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Роснефть" потребовала через суд взыскать с АФК "Система" 106,6 млрд руб.

Опубликовано 02.05.2017 в разделе комментариев 0

"Роснефть" потребовала через суд взыскать с АФК "Система" 106,6 млрд руб.

Нефтяная компания "Роснефть" и перешедшая в октябре 2016 года под ее контроль "Башнефть" намерены взыскать с АФК "Система" 106,6 млрд рублей, говорится в материалах арбитражного суда. В настоящее время иск зарегистрирован в картотеке суда, но еще не принят к производству.

По словам представителя "Роснефти" Михаила Леонтьева, исковое требование связано с выводом активов. "Суть иска в том, что в результате некоторых административных действий - проведенных реорганизаций - были выведены активы", - цитирует Интерфакс Леонтьева. Он отметил, что "выведенные активы были оценены в эту сумму".

Основной акционер "Системы" Владимир Евтушенков заявил газете "Ведомости", что он знает о подаче иска, но подробнее прокомментировать не может.

Напомним, "Система" управляла "Башнефтью" и рядом других предприятий башкирского ТЭКа до их национализации в 2014 году. В октябре 2016 года "Роснефть" выкупила 50,08% акций "Башнефти", находившихся в собственности Росимущества. Компания заплатила за этот пакет 329,69 млрд рублей.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к отставке правительства?:
Результаты
Интернет-ТВ
Ласкаво просимо - тiльки заборонено
Ласкаво просимо - тiльки заборонено
29.04.2017
Анатолий Вассерман: нормально о Навальном
Анатолий Вассерман: нормально о Навальном
29.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Роснефть" потребовала через суд взыскать с АФК "Система" 106,6 млрд руб. (0)
Россия отказалась вручать Горбачеву повестку в литовский суд (5)
Минобрнауки предложило присваивать ученые степени по совокупности научных статей (9)
Навальный: глаз потерял 80% зрения после нападения (14)
Китай может запретить поставки российского меда из-за низкого качества (10)
Роскомнадзор пообещал окончательно заблокировать RuTraker (9)
Российским иблиотекарям запретят обсуждать в соцсетях политику и религию (8)
Сын вице-премьера Рогозина назначен гендиректором "Ил" (21)
ЦК КПРФ утвердил Ленинскую премию (3)
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Челoвек, взявший тюрьму приступoм
Максим Калашников Максим Калашников: МУРМАНСК: НЕКТОРЫЕ ИТОГИ С 1991 ГОДА
Максим Калашников Максим Калашников: ВЛАСТЬ ЗНАЕК
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Как я провёл...
Дарья Митина Дарья Митина: Мoжет, ускoриться?...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss