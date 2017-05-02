"Роснефть" потребовала через суд взыскать с АФК "Система" 106,6 млрд руб.

Нефтяная компания "Роснефть" и перешедшая в октябре 2016 года под ее контроль "Башнефть" намерены взыскать с АФК "Система" 106,6 млрд рублей, говорится в материалах арбитражного суда. В настоящее время иск зарегистрирован в картотеке суда, но еще не принят к производству.

По словам представителя "Роснефти" Михаила Леонтьева, исковое требование связано с выводом активов. "Суть иска в том, что в результате некоторых административных действий - проведенных реорганизаций - были выведены активы", - цитирует Интерфакс Леонтьева. Он отметил, что "выведенные активы были оценены в эту сумму".

Основной акционер "Системы" Владимир Евтушенков заявил газете "Ведомости", что он знает о подаче иска, но подробнее прокомментировать не может.

Напомним, "Система" управляла "Башнефтью" и рядом других предприятий башкирского ТЭКа до их национализации в 2014 году. В октябре 2016 года "Роснефть" выкупила 50,08% акций "Башнефти", находившихся в собственности Росимущества. Компания заплатила за этот пакет 329,69 млрд рублей.