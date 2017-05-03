Мурманск: Доходы от рыбных богатств Русского Севера продолжают уходить в Скандинавию

МУРМАНСК: НЕКТОРЫЕ ИТОГИ С 1991 ГОДА

Продолжаем наше путешествие по обломкам великой страны и глядим глазами наших читателей на то, что в реальности означает «вставание с колен». Получив весточки из ряда регионов РФ и даже с Западной Украины (http://forum-msk.org/material/region/13135641.html), дадим слово мурманчанину.

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«Здравствуйте, Максим. Пишу Вам в блог в ответ на Ваш призыв освещать состояние экономики, общества в регионах. Я - мурманчанин, 39 лет, живу на Севере с 2-х лет, моряк. Так что всё это скотство, что творилось и творится, у меня перед глазами. Не претендую на объективность, пишу в меру своего понимания и восприятия.

По теме исчезнувших предприятий могу написать про морскую отрасль, которая мне близка. Итак, за период развала 90-х и последующего "вставания с колен" с последующим плюханием на пятую точку имеем следующее:

- Мурманский траловый флот. Огромнейшее некогда предприятие, оперировавшее огромным рыбопромысловым флотом. В 90-е распалось на несколько мелких компаний. Флот МТФ после распада СССР сократился в разы. Остатки МТФ ныне перекуплены компанией "Карат". Суда МТФ сдают свою рыбопродукцию в основном в соседнюю Норвегию по причине простой юридической процедуры захода, оформления улова, выгрузки. Заходить в родной порт наши суда не спешат, ибо судно сразу подвергается многочисленным проверкам наших незабываемых надзорных органов, раздувших свои штаты до неразумных: таможня, рыбнадзор, санэпиднадзор, пограничники. В компании имеется несколько новых судов. Остальное - махровое б/у, доставшееся от времен СССР.

- Севрыбхолодфлот. Во времена СССР эксплуатировал флот, состоящий в основном из транспортных рефрижераторов крупного тоннажа и плавбазы (плавучие рыбозаводы). В настоящее время суда все ушли под иностранные флаги, переименованы, проданы иностранным судовладельцам. Само предприятие ликвидировано в 2000-х.

- Мурманрыбпром. Эксплуатировал рыбопромысловый флот - ликвидирован в 2000-х.

- Севрабпромразведка. Занималась рыбопоисками, по которым впоследствии издавались пособия по рыбному промыслу, карты скоплений рыб и т.д. Ликвидирована в 2000-х.

- Рыболовецкие колхозы и частные фирмы. В настоящее время оперируют мелким флотом в количествах "пересчитать по пальцам". В некоторых правда неплохо платят и есть новые суда зарубежной постройки. Устроиться туда - легче в космос улететь...

- Арктикморнефтегазразведка (АМНГР). В советские годы имела несколько буровых вышек и флот морских судов снабжения и буксиров. В настоящее время все суда проданы, осталась только платфотма "Приразломная". Предбанкротное состояние.

- Полярный институт научного рыболовства и океанографии (ПИНРО). Некогда главная научная база рыбной промышленности Северного бассейна. Пациент скорее мертв, чем жив.

- Севгипрорыбфлот. Проектно-конструкторская организация. Пациент скорее мертв, чем жив.

- Мурманская судоверфь. Пациент скорее мертв, чем жив.

- Судоремонтный завод ММФ. Выплывает только за счет ежегодного ремонта и докования атомных ледоколов и теплохода "Клавдия Еланская". Коллектив - пенсионеры с мизерной зарплатой. Молодежи практически нет.

- Мурманский морской рыбный порт. Представляет жалкое зрелище. На территории много неработающих цехов и зданий. Причалы почти пустые.

- Мурманский морской торговый порт. Существует и работает. Недавно грузооборот достиг рекорда. В основном за счет отгрузки угля на экспорт - мы же "энергетическая сверхдержава" как-никак!

- Мурманское морское пароходство (ММП). Существует, но медленно деградирует. В 2008-м году ММП лишилось права оперативного управления ледокольным флотом, а так же изрядной части танкерного флота. Первый отошел к Росатому, второй - к Лукойлу. В компании остались только старые сухогрузы и балкеры со времен СССР, 4 старых танкера, один ледокольный буксир-снабженец. Некоторые из балкеров были модернизированы в Китае и под видом новых судов с новыми названиями вернулись в ММП. Зарплаты плавсостава - курам на смех.

- ФГУП Росатомфлот. Госпредприятие, управляет атомным ледокольным флотом. По российским меркам неплохие заработки. Но и здесь не без минусов. Ледоколы в основном советской постройки, скоро выработают ресурс. А строительство новых атомоходов затягивается. Новую "Арктику" уже 5 лет на Балтзаводе строят...

- ГМК «Норильский Никель», мурманский транспортный филиал. Открыт в 2006-м году. Оперирует пятью современными сухогрузами ледового класса и одним танкером. Устроиться туда без "телефонного звонка" - нереально.

По неморским отраслям осведомлен слабо. Могу сказать только, что два завода: древесно-стружечный и железобетонных изделий приказали долго жить...

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Про уровень зарплат в регионе.

Вывести какой-то средний уровень не представляется возможным. Наш регион - один из самых милитаризованных в стране. Много военнослужащих, которые после солидного повышения 2012 года зарабатывают по российским меркам неплохо, учитывая наличие районного коэффициента и полярных надбавок. Например прапорщик погранслужбы - около 80 тыс руб в месяц. А старший помощник командира эсминца - уже под 190 тыс р.

На этом фоне резко контрастируют зарплаты на гражданке. Например доцент со степенью кандидата в педагогическом университете - 40 тыс р на полной ставке. Участковому терапевту, чтобы заработать 60 тыс р, нужно брать двойную ставку. Обычный учитель начальных классов - 25 тыс р.

В морской отрасли - все зависит от работодателя. Вот пример: старший помощник капитана в ММП - 75 тыс р (для моряка это курам на смех), а его коллега в Атомфлоте - уже 150 тыс р. Как говорится - почувствуйте разницу!

Средняя пенсия - 20 тыс р. Южан прошу учесть, что здесь Крайний Север и цены тут выше, чем в средней полосе. Как на продукты, так и на ЖКХ. Прошли те времена Красной империи, когда на Мурман на заработки ехали со свей страны, включая обе столицы... Сейчас наблюдается постоянный и верный отток населения.

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По настроению в обществе.

Люди в погонах (многие из них, но не все, что радует), после того, как им бросили кость с барского стола в 2012-м в виде 2-х кратного повышения (для того, чтобы засунули языки куда надо), как один запели: "он-наше-всё", "кто-если-не-он?". На гражданке не зомбированная телеящиком часть населения высказывается уже более сдержанно, что не может не радовать...»

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Мурманск – это начало Северного морского пути. И тут, как видите, сказывается расейский развал. С какой-то особенной ненавистью те, кто захватил обломки СССР, расправились с нашим торговым флотом. Его фактически не осталось (Одесса тут сильно напоминает Мурманск). То есть, страна лишилась мощного орудия мирового доминирования (торгфлот), да и отличного средства заработка. Достаточно сказать, что для завоза грузов в Сирию пришлось покупать сухогрузы-развалюхи в Турции.

С другой стороны, доходы от рыбных богатств Русского Севера продолжают уходить в Скандинавию. Уж 20 лет назад на заседании правительства слышал те же самые объяснения того, почему русским рыбакам выгоднее сдавать уловы в Норвегии. И что же сделано за 20 лет. А, как явствует из письма, воз и ныне там. Москва просто перестала говорить о проблеме. Зачем с ней возиться, если можно забавлять электорат фанерными рейхстагами и маршами бессмертных полков? Это так легко и приятно.

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Спасибо за то, товарищи и други, что стали моими глазами.

Сил у Максима Калашникова на все не хватает. Прошу: опишите положение дел в ваших регионах. По плану:

- Что происходит с конкретными предприятиями, виден ли тот самый рост реального сектора?

- Уровень зарплат.

- Что происходит в обществе?

Давайте получим картину происходящего в стране реально, вместо царящего на ТВ Серука (Сирия, «ЕР», Украина).

Опубликую.

Поскольку для меня РФ и Украина – одна страна и один народ, попавшие под власть то алчных дегенератов, то шизоидов (но всяко паразитов и короедов), жду писем и с Малороссии. Подписывайтесь псевдонимами, времена нынче плохие.

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