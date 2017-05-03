Турки запретили туристам выпивать

На официальном сайте Управления безопасности Антальи опубликована информация о введении запрета на потребление алкогольных напитков вне пределов отелей и питейных заведений, расположенных в городах, и штрафах в размере 100 турецких лир (около 1600 российских рублей).

"Внимание к этому правилу было необходимо привлечь для того, чтобы, если кто-то захочет прогуляться по улочкам Антальи с бутылочкой пива наперевес, человек не оказался в неловкой ситуации и не заплатил бы довольно большой штраф", - сказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

- А мне вот интересно, зачем ехать как бы отдыхать в страну, где тебя могут подстерегать неприятные неожиданности? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Турция сейчас переживает время перемен, и они явно не в нашу пользу. Сегодня запретили прогуляться к морю с бутылкой вина, завтра начнут наказывать за короткие штаны. А послезавтра посадят в зиндан за поцелуй на улице. Я уже лет пятнадцать, как завязал отдыхать за границей - отдыхать хорошо там, где ты все знаешь и не ждешь особого подвоха. На хрена мне на отдыхе лишнее напряжение? Другое дело поездка за границу по делу или что-то посмотреть. А отдых лучше всего там, где тебе все в целом известно. Ну что это за приятное проведение времени, когда тебя могут оштрафовать и даже посадить просто за незнание обычаев или правил? Перед каждой поездкой на море учить законы шариата? Изучать особенности местных обычаев? По-моему это только для идиотов, кто ничего слаще морковки не пробовал. А я руководствуюсь старым правилом: В каком ресторане лучше всего обедать? - В том, где вас знают!