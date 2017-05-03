Из жизни правоохранителей

Должен сказать, что о той мрази, которую Кремль собрал в судебно-правоохранительные органы, пишут далеко не все СМИ, и не всегда. Вот, к примру, пару недель назад мне доверительно сообщили, что правоохранители с «масками-шоу» сделали обыск в некоем коммерческом учреждении, и из сейфов этого учреждения изъяли миллиард рублей. И очевидец этого потом тщетно пытался найти хоть маленькое сообщение об этом деле в прессе. Ноль. И у меня нет сомнений, что это молчание вызвано тем, что этот миллиард растворится в недрах наших доблестных правоохранителей без следа.

Но ввиду такой скромности правоохранителей Рашки, я и считаю необходимость собирать разрозненные новости об этих доблестных рыцарях Кремля. Итак.

27 апреля 2017 года.

Снова был совершён безнаказанный террористический акт - некая тварь напала на Навального - плеснула ему в лицо жидкостью, похожей на зелёнку, от чего Навальный получил тяжёлые ожоги правого глаза с опасностью ослепнуть. (Навальный - политик, а физическое устрашение политика - это террористическая деятельность).

Оперативно-следственные органы, само собой, и видимости не создают, что ищут этого тонтон-макуту. Однако сами граждане России выяснили, что террористический акт против Навального совершили члены карликовой, неизвестно откуда взявшейся «поцриотической» организации SERB. https://www.novayagazeta.ru/news/2017/05/01/131227-opoznannyy-kak-souchastnik-napadeniya-na-navalnogo-aktivist-serb-priznal-sebya-na-video «Помимо нападений на оппозиционеров, они также известны тем, что поливали мочой выставки в галереях и оскверняли кладбище».

А некоторое время спустя, граждане выяснили, что активным участником, если не организатором этого СЕРБа (так же, как и РНЕ, и «Черного блок национал-социалистов») является «чекист, майор разведки и прекрасный семьянин» (В. Высоцкий). А именно, некий майор Чурсин, который служит в Московском университете МВД преподавателем по профессиональной подготовке сотрудников органов внутренних дел. http://theins.ru/politika/40997 Заодно готовит и террористов.

Правда, как сообщает источник: «…когда «Черный блок национал-социалистов» начал выступать с оппозиционным заявлениями, Чурсин объявил, что они продались евреям».

Крутой «поцриот», короче, этот майор.

27 марта 2017 года.

«Начальник ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД России» Николай Волков был убит на западе Москвы. Неизвестные в медицинских масках забрали у него портфель с деньгами, при этом дорогостоящие телефоны Vertu и iPhone, а также все наличные деньги остались у погибшего

Волков стал вторым высокопоставленным силовиком, который был связан со строительством и убит весной этого года. В начале марта неподалеку от Санкт-Петербурга произошло покушение на сотрудника УФСИН по Петербургу и Ленинградской области подполковника Николая Чернова. Вечером на восьмом километре Колтушского шоссе, в районе поворота на деревню Старая во Всеволожском районе, неизвестные расстреляли его машину Nissan X-Trail из пистолета Макарова. В офицера было выпущено восемь пуль, попавших в шею, плечо, грудь, руку и живот. По данным 47news, он был доставлен во Всеволожскую районную больницу в тяжелом состоянии, где из него извлекли пули, однако вскоре скончался».

Ну, это давно известно - украсть легче, чем разделить.

29.03.2017.

«Сексуальный скандал разразился в ГУ МВД по Волгоградской области. Полковник полиции попался на гомосексуализме. Мужеложство Владимир М. совмещал с обязанностями начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков, куда перешел в июле 2016 года с должности выше по рангу: ранее он возглавлял Управление уголовного розыска ГУ МВД по Волгоградской области. …В пресс-службе ведомства нам пояснили, что Владимир М. ушел на пенсию. «Он ушел в отпуск с последующим увольнением и в 2017 году на работу уже не вышел. Ушел на пенсию по выслуге лет», - заявили в региональном Главке». http://bloknot-volgograd.ru/news/eks-nachalnik-ugolovnogo-rozyska-mvd-po-volgograds-829644

Я долго думал, давать ли это сообщение, поскольку речь идёт больных людях, с другой стороны, обязательно ли этим больным служить в полиции?

13 апреля 2017.

«СК РФ завершил расследование громкого коррупционного скандала в полиции — дела олигархов Рафаиловых. Перед судом предстанут одни из лучших следователей Главного следственного управления ГУ МВД по Москве — Виктор Рубашкин и Владимир Андриевский, задержанные в 2015 году по подозрению в получении взятки за изменение меры пресечения. И кто бы мог подумать, что в руках и комитетчиков, и чекистов оказался тайный миллионер! Конечно, Рубашкину далековато до уровня полковника Захарченко, но все же». http://www.mk.ru/social/2017/04/13/odin-iz-luchshikh-sledovateley-mvd-rubashkin-okazalsya-taynym-millionerom.html

27 апреля 20017 года.

«Мосгорсуд приговорил бывшего руководителя антикоррупционного главка МВД РФ Дениса Сугробова к 22 годам колонии строгого режима, признав его виновным в организации преступного сообщества и превышении полномочий.

Кроме ключевого фигуранта – Сугробова, на скамье подсудимых находятся Салават Муллаяров, Иван Косоуров, Виталий Чередниченко, Евгений Шерманов, Сергей Борисовский, Сергей Пономарев, Андрей Назаров, Игорь Скакунов».

К последнему сообщению была довольна интересная статья, которую я дам в сокращении и без выделения курсивом.

«Вообще полиция после злосчастного переименования стала на несколько порядков более коррумпированной и, самое главное, более преступной. Давно уже канули в Лету лихие 90-е годы, когда грозой честного человека были уголовники. Сегодня и у честного человека, и у уголовника гроза одна – полиция. Судя по делу Сугробова, полицейским до полицаев осталось не более одного шага. А некоторые уже давно сделали этот шаг.

Тут представим одного из главных «актёров» развернувшегося «спектакля». Это – полковник Александр Михеев. Он не сам по себе человек в погонах. Его назначение на должность замначальника в УЭБ и ПК по Московской области далеко неслучайно. Не всё открыто, но не случайно. Начиная с 2014 года, OOO Hochland Russland исправно платит дань лучшим представителям российской полиции. В десятый день каждого месяца Михаил Валентинович Волков, руководитель направления Фудсервис в ООО «Хохланд Руссланд», погрузив в чемодан оговоренную сумму, отправляется в ресторан «Фиш-пойнт» на Новорижском шоссе. Там он передает свою ношу начальнику 1-го отдела ОРЧ УЭБ и ПК по Московской области, полковнику МВД Илье Васильевичу Дудию.

Сам Александр Михеев лично «на дела» ездит в исключительных случаях и денег в руки не берет. Мало кто его вообще видел лично. Фотографии Михеева в хорошем качестве такая же редкость, как фото «снежного человека». Это только подчеркивает его особый, персональный статус в системе МВД РФ.

Осада немецкой «сырной крепости» в Подмосковье началась летом 2012 года и продолжалась ровно полтора года, пока иностранный инвестор не пал под ударами лихих полицейских.

Проверки автотранспорта, налоговые проверки дилеров, поставщиков и контрагентов, соблюдение природоохранного законодательства, Роспотребнадзор – потенциальная новая «krysha» была настойчива и изобретательна, так что состоялась не одна встреча мужчин в погонах с обеих сторон, прежде чем служба безопасности Hochland Russland отправила в Германию свой вердикт — проще и дешевле будет договориться.

Моментом истины, склонившим чашу весов, были слова Александра Михеева: «Nam pofig! My zakon!»

После того, как это перевели специально приехавшему на strelka представителю зарубежного собственника, седому немцу в очках, он некоторое время молчал, а потом, кивнув головой, со всем согласился. Немецкая компания согласилась выплатить контрибуцию: $3 млн наличными немедленно и ежемесячную абонентскую плату за услуги krysha.

Молодец, Александр Николаевич, не генерал вовсе, полковник простой, в заграничных бизнес-школах МБА не обучался, а одним словом русским топ-менеджера иностранного за пояс заткнул!

Управлением УЭБ и ПК МВД РФ по Московской области давно выстроена целая система по давлению на бизнес практически любого уровня и отрасли экономики, главное, чтобы компания проходила нижний порог по финансовому обороту (от 100 миллионов рублей в месяц).

Платят все строительные компании Московской области (главные «клиенты»), платят оптовые торговые фирмы, платят транспортники, платят ТРЦ и мега-моллы. Проще сказать, кто не платит: это сырьевые олигархические холдинги, госкорпорации, предприятия муниципальной и федеральной форм собственности.

Полковнику Михееву действительно служат мертвые – уголовные дела нередко возбуждаются по заявлению умерших или пропавших без вести людей.

Но судьям в Московской области это не очень интересно, они давно и взаимовыгодно сотрудничают с полковником Александром Михеевым. Суд быстро и без вопросов выписывает постановление на проведение оперативно-розыскных мероприятий, для проведения обысков и выемок документов в интересующей полковника Александра Михеева коммерческой организации.

Невозможно точно назвать величину ежемесячного потока наличности, который проходит через полковника Александра Михеева. Завод по производству плавленого сыра Хохланд в Раменском районе – это вишенка на огромном торте сотрудников УЭБ и ПК по Московской области. В их власти почти весь частный бизнес и практически любой чиновник на территории Подмосковья.

Масштаб деятельности Александра Михеева и Ильи Дудия таков, что работай они только на себя, им бы очень скоро просто физически некуда было девать такой объем наличных денег. Можно говорить только о порядке цифр – это от одного до двух миллиардов рублей ежемесячно. Цифры взяты не с потолка. Много ли людей знали о реальном благосостоянии неожиданно прославившегося полковника Захарченко до его ареста?

Это не фигура речи, в Москве рядовой оперативник УЭБ и ПК получает в месяц от $5000 долларов сверх жалования. Чтобы стать «белой костью», после юридического ВУЗа, молодому соискателю или его родителям надо заплатить от $10.000 долларов в крупных городах и от $20.000 в Москве. Причем, берут далеко не всех, только по знакомству, рекомендациям и поручительству. Случайных людей там нет.

Происхождение 30 миллионов рублей, которые топ-менеджер Михаил Волков ежемесячно передает полковнику Илье Дудию, объяснить очень просто. OOO Hochland Russland продает всю продукцию только небольшому числу крупных дилеров, которые занимаются ее распространением по РФ и соседним странам.

Допустим, отпускная цена коробки плавленого сыра 10.000 рублей, она включает в себя налоги, заработную плату и приемлемую прибыль немецкой головной компании.

На самом деле, в отношениях OOO Hochland Russland с дилерами существует двойная бухгалтерия: они получают от производителя по документам сыр за 10.000 рублей за коробку, а в реальности, платят 12.000 рублей. Кто не соглашается работать на таких условиях, из числа дилеров Hochland Russland решением Михаила Волкова, сразу исключается.

Собственно, услуги krysha от полковника Александра Михеева для немецкого производителя плавленых сырков оплачивают по цепочке; сначала, дилеры, затем, крупные оптовики и торговые сети в регионах, и наконец, рядовой отечественный потребитель – среднестатистическая, беззаботно-счастливая семья из телерекламы, подсевшая на плавленый сыр». http://www.prezidentpress.ru/news/4654-stanet-li-putin-rubit-hvosty-krysam-v-policeyskih-pogonah.html

Вы что - полагаете, что немцы не обращались с жалобами в прокуратуру и суды? Обращались, но преступное сообщество едино и его члены знают, о чём говорят: «Nam pofig! My zakon!»

Это люди? Нет, это мразь, но остаётся вопрос, благодаря кому и чему эта мразь оказалась в должностях судей, прокуроров, следователей?

Об этом в следующей статье.