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Московский листок

Из кассы банка "Пересвет" перед крахом исчезли пять миллиардов рублей

Опубликовано 03.05.2017 в разделе комментариев 2

Из кассы банка "Пересвет" перед крахом исчезли пять миллиардов рублей

Из кассы банка «Пересвет», основным владельцем которого является Русская православная церковь, исчезли 5 миллиардов рублей перед его крахом, сообщают "Ведомости".

В отчетности банка на 1 января была отражена «недостача кассы», говорится в заключении аудитора банка, компании «Развитие бизнес-систем». В нем отмечалось, что однозначной оценки того, как образовалась эта недостача у подразделений внутреннего контроля и риск-менеджмента банка нет. Сколько пропало денег из кассы, банк не раскрыл.

Кредитор банка и связанный с ЦБ финансист по просьбе издания оценили сумму недостачи. По их данным, она составила около 5 миллиардов рублей.

Из кассы «Пересвета» пропало около 780 млн руб., примерно $50 млн и 25 млн евро, уточняет один из них, это обнаружилось, когда в банк пришла временная администрация.

По его словам, деньги из кассы выдавались под расписки и под отчет, но в банк не возвращались. Когда в «Пересвет» пришла временная администрация, документов, удостоверяющих, кому выдавались деньги из кассы, не было, отмечает другой собеседник издания. По его данным, в банке были документы о выдаче средств, но они не подписаны – деньги, по словам кассиров, давались «под честное слово».

«Не факт, что это было хищение. Возможно, это были манипуляции, позволяющие банку маскировать дыру. Например, деньги могли выдаваться для обслуживания кредитов, выданных аффилированным структурам, дабы избежать появления по ним просрочки и необходимости создавать резервы», – пояснил изданию аналитик Fitch Александр Данилов.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
........... . . написал 03.05.2017 10:07
Из кассы &#171;Пересвета&#187; пропало около 780 млн руб., примерно $50 млн и 25 млн евро, уточняет один из них, это обнаружилось, когда в банк пришла временная администрация.
.
интересно что обнаружит временная администрация когда придет в Росфедерацию.
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Из кассы банка "Пересвет" перед крахом исчезли пять миллиардов рублей
--*Светослав*-- написал 03.05.2017 09:59
Как там у правоскрепныхЪ -- "не укради" штоль говорится? Бггггг ))
.
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