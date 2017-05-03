Бриджит Бардо призвала не голосовать за Макрона, который не любит животных

Великая актриса Бриджит Бардо призвала соотечественников не голосовать за кандидата в президенты страны Эммануэля Макрона. Об этом она написала в своем Twitter, озаглавив свое обращение словами «Если Макрон пройдет, животные умрут!» По ее мнению, презрение кандидата перед лицом страданий животных свидетельствует о полном отсутствии у него такого чувства, как сопереживание.

Мне тоже кажется, что Макрон относится к тому типу людей, которым сочувствие ближнему не свойственно. Даже Марин Ле Пен, какая она ни на есть фашистка в душе, выглядит куда более по-человечески. Хотя выбор французов в первом туре, когда они отказали в доверии Меланшону, уж точно нормальному, совестливому мужику, не обнадеживает - напомню, как ни обвиняли его в отношениях с Путиным, а именно он высказывался в защиту Удальцова, явного врага Путина. Хотя казалось бы, кто французскому топовому политику Меланшону русский политзаключенный Серега Удальцов?

Но ведь французы выбор сделали, и теперь будут выбирать уже между явно не очень симпатичными мне персонажами туземной политики. Да ладно, я не француз, мне не голосовать. И Франция не такая уж великая держава, чтобы на нас в России их выбор так сильно влиял. Хотя, конечно, неприятно.

Но я об отношении к животным как политическому критерию.

В семье моей жены есть такая легенда - во время войны те их них, кто не был на фронте, оказались под оккупацией. И была у них собака, овчарка - хорошая служебная собака, которая, естественно, грамотно облаивала немецко-фашистских оккупантов. Германский офицер из комендатуры за это нелояльное отношение наложил штраф - заметим, не застрелили собаку злобные фашисты, а лишь поставили условие - либо штраф, весьма ощутимый, либо сами что-то с собакой делайте. Но и родственники оказались на высоте - продали корову и заплатили фашистам штраф, а собака продолжила свою собачью службу.

И сейчас я нахожусь сравнительно недалеко от тех мест, верст двести, не больше. Люди примерно те же. И вот что интересно, очень много здесь животных держат - собак, кошек. Естественно, и домашних, и просто уличные живут и никому не мешают - их подкармливают, не замечал, чтобы обижали. Но вот же что интересно - ни разу не видал, чтобы кто-то здесь рылся в мусорном баке. В Москве, где живут в десять раз богаче - полно бедных людей вокруг помоек. А тут как-то не дают человеку совсем опуститься... Хотя некоторые над собой и усердно работают.

Это к чему? А все к тому же - там, где накормят бездомную собаку, там и человеку миска супа найдется.