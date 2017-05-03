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Московский листок

ВЦИОМ: россияне не верят в объективность новостей об экономике и оппозиции

Опубликовано 03.05.2017 в разделе комментариев 1

ВЦИОМ: россияне не верят в объективность новостей об экономике и оппозиции

Только треть россиян (34%) верят в объективность информации в СМИ о деятельности оппозиции, и еще меньше – 31% в достоверность новостей об экономике страны, сообщает РИА новости со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Сообщения в российских СМИ о событиях на Украине называют объективными 40% респондентов, следует из результатов опроса.

"Объективность освещения информации, по мнению населения, зависит от тематики: более половины граждан считают скорее непредвзятыми новостные материалы о природных катаклизмах (70%), а также деятельности главы государства (55%) и положении России на мировой арене (51%), значительно реже верят в объективность при освещении положения дел в экономике, деятельности оппозиции и других тем", - говорится в материалах опроса.

"В случае появления противоречивой информации о каком-либо событии в различных СМИ чаще россияне поверят телевидению (46%), хотя эта доля снизилась с 60% в 2013 году. Предпочтение сайтам и блогам в этом вопросе отдаст четверть опрошенных (25%). В то же время таким традиционным средствам массовой информации, как радио (2%) и газеты (2%), респонденты готовы довериться не столь охотно, как "сарафанному радио" (11%)", — отмечает ВЦИОМ.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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gfru написал 03.05.2017 10:11
Подлость, Ложь,Дезинформация,Провокация,Фабрикация дел, политические Убийства- сущность нынешнего уголовного режима!
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