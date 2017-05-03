Владимирским школьникам пригрозили "изъятием из семей" за участие в акциях Навального

Во Владимире заместитель директора по внеурочной работе школы №15 Татьяна Агеева пригрозила ученикам "изъятием из семей" после того, как узнала, что некоторые из них посетили недавно открытый региональный штаб оппозиционера Алексея Навального, сообщает издание Zebra.TV.

"Воспитательная беседа" началась 26 апреля в 13:35 на первом уроке второй смены — вместо урока русского языка детям организовали промывку мозгов", - пишет издание, отмечая, что школьники записали политинформацию на диктофон и передали её в региональный штаб Навального.

В ходе "воспитательной беседы" завуч Агеева заявила, что школьников могут забрать из семей, так как их политическая позиция говорит о том, что родители не справляются с воспитанием детей. По ее словам, участие в акциях, организованных Навальным, является проявлением экстремизма.

"Вас изымут из семьи, потому что те показатели [неразборчиво] могут лишить ваших родителей права вас воспитывать вообще. Вы уедете в детский дом, потому что помимо того, что вы не посещаете школу, раз, не учитесь, два, требуете к себе [неразборчиво]. Это абсолютная правда. И то, что вы организовали это всё вокруг себя, [неразборчиво] мною послана просьба проверить абсолютно все ваши контакты, что сейчас идёт, сейчас в любую минуту, потому что если там сейчас накопают, а там, я думаю, накопают, та цепочка, которая за этим потянулась... Бабушка будет сегодня у меня пол шестого, не будет, значит я приеду вечером с группой быстрого реагирования, объясню ситуацию... Я им передаю факты и информацию, они вас изымают на вполне законных основаниях. И я могу отстоять любого, а могу и пальцем не пошевелить", - заявила Агеева.

По ее словам оппозиционеры и их сторонники жаждут крови. "Когда кровь льётся, уже бесполезно что-либо делать. Вам всё время хочется крови, взрывов и людских смертей, я никак не пойму? Надо Богу молиться, что правоохранительные органы сработали, и никто не позволил тебе нанести вред здоровью", - пояснила она.

Агеева также отметила, что только в шести областях России паспорт выдается с 14 лет, и это "совершенно не говорит о том, что вы являетесь полноправными гражданами Российской Федерации".

Один из учеников напомнил завучу, что у него есть право говорить то, что он думает, и закон не запрещает ему распространять то, что говорят Навальный или Путин.

Татьяна Агеева поправила мальчика, заявив, что он не имеет права распространять информацию о Навальном, а о Путине — имеет, так как это не является призывом к чему либо; а распространение сведений о Навальном является «вовлечением в политическую деятельность».

Директор школы Наталья Кузнецова заявила изданию, что размещение в интернете аудиозаписи разговора — «не очень законная ситуация», но признала, что Агеева «не совсем верно подобрала фразы и способы воздействия на ребенка». Она пообещала, что «таких бесед в дальнейшем не будет».