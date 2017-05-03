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Московский листок

Популярность телевидения как главного источника информации в РФ упала на 10%

Опубликовано 03.05.2017 в разделе комментариев 1

Популярность телевидения как главного источника информации в РФ упала на 10%

Главным источником новостей о событиях в стране для большинства россиян остается телевидение, однако его популярность снизилась за два года на 10% (62% в 2015 году, 52% в 2017 году), сообщает РИА Новости со ссылкой на апрельское исследование ВЦИОМ.

"Одновременно растет популярность интернета, включая информационные сайты, социальные сети и блоги, который сегодня используют для поиска новостных материалов 32% всех опрошенных (в 2015 году – 22%)", - отмечают социологи. Особенно популярен Интернет среди 18-24-летних респондентов (65%) и 25-34-летних (50%).

К радио и газетам россияне, как показал опрос, обращаются существенно реже – информацию из них сегодня узнают 3% и 4% участников опроса соответственно.

В рейтинге доверия средствам массовой информации лидером по-прежнему остается центральное телевидение. Этому виду СМИ доверяют 70% россиян, региональному ТВ - 63%, центральной или региональной прессе - по 49%, новостным, официальным сайтам - 45%, центральному радио - 42%. Региональному, местному радио, как и соцсетям, выражают доверие 39% россиян, зарубежным СМИ - 16%.

В случае появления противоречивой информации о каком- либо событии в различных СМИ, чаще россияне доверяют телевидению (46%), хотя эта доля снизилась с 60% в 2013 году, отмечают социологи. Предпочтение сайтам и блогам в этом вопросе отдают 25% опрошенных, говорится в исследовании.

По словам директора по исследованиям ВЦИОМ Елены Михайловой, транслируемые по ТВ сюжеты об актуальных событиях вызывают наибольшее доверие, несмотря на активное проникновение интернета и рост популярности соцсетей.

"Информация, которая сопровождается видеорядом, задействует разные органы чувств, такой формат дает возможность зрителям не только убедиться в достоверности новости, но и более глубоко погрузиться в проблематику, самостоятельно интерпретировать увиденное. Телевидение воспринимается как СМИ с высокой ответственностью, в то время как интернет-ресурсы и социальные сети сегодня дают излишне мозаичную, неструктурированную картину", - прокомментировала эксперт результаты опроса.

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Останкино
ктулху фтагн написал 03.05.2017 11:36
Я считаю, что на телевидении работают альтернативно одаренные личности с 47 хромосомами. И смотрят на их проделки и ужимки такие же зрители с 47 хромосомами.
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