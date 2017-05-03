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Московский листок

В Совфеде предложили лишить самозанятых россиян пенсии и запретить им выезд за границу

Опубликовано 03.05.2017 в разделе комментариев 5

В Совфеде предложили лишить самозанятых россиян пенсии и запретить им выезд за границу

В Совете Федерации предлагают лишить полноценной пенсии и права выезда за границу самозанятых россиян, не оформивших свои отношения с государством, сообщает "Российская газета" со ссылкой на главу комитета верхней палаты по социальной политике Валерия Рязанского.

По его словам, уже сейчас некоторым людям отказывают в начислении пенсионного пособия. «Помните, какие три условия должны быть выполнены, чтобы человеку назначили пенсионные выплаты? — сказал сенатор. — Прежде всего возраст, затем — стаж. Для того чтобы, например, уйти на пенсию в этом году, надо иметь стаж 8 лет. И третье условие — заработать баллы, которые отражают личный вклад человека в виде отчислений от зарплаты в пенсионную систему. Сегодня это 11 баллов».

Если эти условия не выполнены, то гражданин имеет право только на минимальную пенсию по старости, которая в регионах России не превышает 7-8 тысяч рублей.

По словам сенатора, лишать самозанятых бесплатной медицинской помощи никто не будет, но они могут лишиться других преференций, например, права выезда за границу и полноценной пенсии.

Рязанский отметил, что "создание определенных условий рано или поздно заставит эту категорию россиян серьезно задуматься": платить налоги либо продолжать работать на себя. Впрочем, конкретные предложения об изменениях в законодательство пока не разработаны.

Отметим, что по замерам «Левада-Центра», 37% россиян считают, что государство не выполняет свои обязанности перед гражданами. При этом, 26% наших сограждан убеждены, что вовсе не обязательно платить налоги государству в полном объеме, если есть возможность от них уклониться.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
у этого написал 03.05.2017 13:14
"сенатора"
интересно
-какая ПЕНСИЯ И ОКЛАД ЖАЛОВАНИЯ?
-кароче
-ТРУДЯГА
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(без названия)
ау написал 03.05.2017 12:41

Чего мелочиться сразу на кладбище туда же и депутатов бездельников и паразитов
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(без названия)
Бывает и по другому написал 03.05.2017 12:40
Самозанятые в Украине катигорически приветствуются. С ними обращаются бережно. Кушать они не просят. Сами себя содержат. Детям-внукам помогают. Комуналку платят. Прелесть. К уплате налогов в первую очередь стимулируют работодателей. И лишь в последнюю очередь самозанятых пенсионеров. И конечно не такими людоедскими методами. По сути история с Советом Федерации это рекет. Предположу , что в руководстве засилие распальцованых , которые в 90е занимались постановкой на счетчик.
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(без названия)
Beret написал 03.05.2017 12:26
Я бы вообще лишил депутатов Совета Федерации пенсионных средств. По сути должность это общественная по сути, какую пургу ни мети - никакой ответственности за слова и за голосования. Да и вообще за законодательную деятельность платить не надо. Это почетное право принимать законы, но не обязанность жрать в три горла получая по 400 тысяч рубликов. Одна депутатская харя стоит десяток сталеваров. А не лопнут?!
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___________
kerg написал 03.05.2017 12:01
Государство покушается на самозанятых, грозя им "налогом на тунеядцев", отлучением от системы ОМС, запретом выезда за границу, лишением пенсии. В то же время государство не в состоянии заставить "Роснефть", "Роснефтегаз" и "Газпром" платить в бюджет половину прибыли, а газовый концерн настаивает на увеличении тарифов для населения.
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