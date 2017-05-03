В Совфеде предложили лишить самозанятых россиян пенсии и запретить им выезд за границу

В Совете Федерации предлагают лишить полноценной пенсии и права выезда за границу самозанятых россиян, не оформивших свои отношения с государством, сообщает "Российская газета" со ссылкой на главу комитета верхней палаты по социальной политике Валерия Рязанского.

По его словам, уже сейчас некоторым людям отказывают в начислении пенсионного пособия. «Помните, какие три условия должны быть выполнены, чтобы человеку назначили пенсионные выплаты? — сказал сенатор. — Прежде всего возраст, затем — стаж. Для того чтобы, например, уйти на пенсию в этом году, надо иметь стаж 8 лет. И третье условие — заработать баллы, которые отражают личный вклад человека в виде отчислений от зарплаты в пенсионную систему. Сегодня это 11 баллов».

Если эти условия не выполнены, то гражданин имеет право только на минимальную пенсию по старости, которая в регионах России не превышает 7-8 тысяч рублей.

По словам сенатора, лишать самозанятых бесплатной медицинской помощи никто не будет, но они могут лишиться других преференций, например, права выезда за границу и полноценной пенсии.

Рязанский отметил, что "создание определенных условий рано или поздно заставит эту категорию россиян серьезно задуматься": платить налоги либо продолжать работать на себя. Впрочем, конкретные предложения об изменениях в законодательство пока не разработаны.

Отметим, что по замерам «Левада-Центра», 37% россиян считают, что государство не выполняет свои обязанности перед гражданами. При этом, 26% наших сограждан убеждены, что вовсе не обязательно платить налоги государству в полном объеме, если есть возможность от них уклониться.