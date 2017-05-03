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Московский листок

Суд лишил Навального права избираться в президенты РФ

Опубликовано 03.05.2017 в разделе комментариев 6

Суд лишил Навального права избираться в президенты РФ

Кировский областной суд отклонил жалобу защиты Алексея Навального и Петра Офицерова, оставив без изменений приговор по второму делу "Кировлеса". "Приговор Ленинского районного суда Кирова от 8 февраля 2017 года в отношении Навального и Офицерова оставить без изменений, апелляционную жалобу адвокатов Давыдовой, Михайловой и Кобзева - без удовлетворения", - цитирует Интерфакс решение судьи. Навальный и Офицеров на заседание не явились, их интересы представляли защитники - Вадим Кобзев и Светлана Давыдова. Они уже заявили о намерении обжаловать приговор Ленинского суда Кирова в ЕСПЧ минуя Верховный суд.

Вступивший в силу приговор по "делу Кировлеса" лишает Алексея Навального права баллотироваться на пост президента в соответствии с федеральным законодательством, заявила вскоре после оглашения приговора секретарь Центризбиркома Майя Гришина. По ее словам, Навальный осужден по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение и растрата»), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Это преступление относится к разряду тяжких.

«Безотносительно к каким-либо персонам, граждане РФ не имеют права быть избранными, если они осуждены к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений и имеют на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления», — отметила она.

Сам оппозиционер считает, что Конституция РФ позволяет избираться всем дееспособным гражданам, кроме тех, кто содержится в местах лишения свободы. Таким образом, Навальный сохраняет теоретический шанс принять участие в президентской гонке.

Это возможно в двух случаях: если Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признает повторный приговор российского суда незаконным (в связи с чем может последовать его отмена) или если Навальный добьется в Конституционном суде РФ признания нормы, которая препятствует его участию в кампании, не соответствующей Основному закону страны.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
я парпимер написал 03.05.2017 16:04
ни РАЗУ
не видел и не слышал,
чтоб наподали на ЗЮГАНОВА-МИРОНОВА-ЖИРИКА....
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(без названия)
если написал 03.05.2017 16:02
Навального не дорустит Путин к выборам
я валю ихз этого МОРДОРА
и все,кто сможет
-а кто не может,будут ненавидеть ЭТУ страну-во главе с
УПЫРЁМ ПЛЕШИВЫМ-ОРКОМ
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(без названия)
некий написал 03.05.2017 15:57
мы этой мрази,который зеленку пулял,адрес знаем.ему сделаем больно..очень)
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голосуй только
за Гельминтыча написал 03.05.2017 15:52
Гельмит Гельминтыча надо в Президенты!
Путин жид! Путин жил! Путин будет жить!
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Долой выборы!!!
Лис написал 03.05.2017 15:16
Даешь референдум "За ответственную власть"!!!
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У Ленина было больше шансов стать российским царем,
чем у Навального - президентом написал 03.05.2017 15:09
.
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