Суд лишил Навального права избираться в президенты РФ

Кировский областной суд отклонил жалобу защиты Алексея Навального и Петра Офицерова, оставив без изменений приговор по второму делу "Кировлеса". "Приговор Ленинского районного суда Кирова от 8 февраля 2017 года в отношении Навального и Офицерова оставить без изменений, апелляционную жалобу адвокатов Давыдовой, Михайловой и Кобзева - без удовлетворения", - цитирует Интерфакс решение судьи. Навальный и Офицеров на заседание не явились, их интересы представляли защитники - Вадим Кобзев и Светлана Давыдова. Они уже заявили о намерении обжаловать приговор Ленинского суда Кирова в ЕСПЧ минуя Верховный суд.

Вступивший в силу приговор по "делу Кировлеса" лишает Алексея Навального права баллотироваться на пост президента в соответствии с федеральным законодательством, заявила вскоре после оглашения приговора секретарь Центризбиркома Майя Гришина. По ее словам, Навальный осужден по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение и растрата»), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Это преступление относится к разряду тяжких.

«Безотносительно к каким-либо персонам, граждане РФ не имеют права быть избранными, если они осуждены к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений и имеют на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления», — отметила она.

Сам оппозиционер считает, что Конституция РФ позволяет избираться всем дееспособным гражданам, кроме тех, кто содержится в местах лишения свободы. Таким образом, Навальный сохраняет теоретический шанс принять участие в президентской гонке.

Это возможно в двух случаях: если Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признает повторный приговор российского суда незаконным (в связи с чем может последовать его отмена) или если Навальный добьется в Конституционном суде РФ признания нормы, которая препятствует его участию в кампании, не соответствующей Основному закону страны.