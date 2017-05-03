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Московский листок

Минкомсвязь предлагает продлить контракт "почтовому" миллионеру Страшнову

Опубликовано 03.05.2017 в разделе комментариев 0

Минкомсвязь предлагает продлить контракт "почтовому" миллионеру Страшнову

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров намерен рекомендовать правительству продлить контракт генерального директора "Почты России" Дмитрия Страшнова. "Решения кадровые принимаются на площадке правительства. Соответствующие предложения мы будем вносить", - цитирует чиновника «РИА Новости».

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров на прошлой неделе заявил, что считает "достаточно впечатляющими" показатели работы топ-менеджмента компании во главе со Страшновым. При этом он указал, что поскольку "Почта России" является стратегическим предприятием, вопрос назначения гендиректора находится в ведении правительства, а Минкомсвязь как профильное министерство представляет свои предложения.

Напомним, контракт Страшнова истекает 1 июля 2017 года. В марте Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном начислении премий руководству «Почты России». До этого прокуратура установила, что в июне 2015 года глава предприятия Дмитрий Страшнов получил премию в размере 95,4 млн рублей. В прокуратуре выяснили, что премия главы «Почты России» не должна превышать 3,2 млн рублей.

Сам Страшнов назвал ситуацию со своей премией «перегретой» и заявил, что не будет отказываться от полученных денег. Позже стало известно, что он также незаконно выписал премии на сумму 270 миллионов рублей своим заместителям.

 



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