Празднование Дня Победы в Москве обойдется казне в 456 млн рублей

Затраты на празднование Дня Победы в Москве составят не менее 456 млн рублей, подсчитали в РБК проанализировав данные сайта госзакупок.

По данным издания, больше всего денег планируется потратить на перевозку военных для участия в параде. Согласно данным госзакупок, для этих целей Министерство обороны заключило контракт на 150 млн рублей с ООО «НКН-Строй».

Почти 98 млн руб. будет потрачено на разгон облаков над Москвой 9 мая. Работы "по метеозащите Москвы" 1 мая, 9 мая и 12 июня обойдутся бюджету в 293,6 млн рублей. Разгонять облака будут с помощью девяти самолетов Ан-12 и одного Як-42.

Еще 4,5 млн рублей потратит ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» на озвучивание и установку системы связи во время самого парада и репетиции в Алабино.

69,4 млн рублей уйдет на печать и рассылку 4,1 млн поздравлений ветеранам от главы государства. Работы выполнят Почта России и ФГУП «Издательство » Известия». Подведомственное управделами предприятие потратило 7,4 млн руб. на закупку 21 тыс. сувениров ко Дню победы.

Проведение праздничных салютов в столичных парках обойдётся в 5 миллионов рублей. На организацию концентра на Поклонной горе и конное представление потратят 19,2 миллиона рублей. Еще 10,2 миллионов рублей уйдет на праздничное мероприятие возле храма Христа Спасителя.

Более 10 млн рублей будет потрачено на техническое обеспечение акции «Бессмертный полк» на Тверской улице. Около 17,5 млн руб. московские власти выделили на праздничные мероприятия на Пушкинской, Триумфальной и Театральной площадях. Еще 5,3 млн руб. потратят на праздничное мероприятие в парке Царицыно с участием акробатов.

В военных парадах, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 90 тыс. военнослужащих в 28 городах России, сообщили РБК в Минобороны. Традиционно самым масштабным станет парад в Москве.

Торжественным маршем по Красной площади пройдут более 10 тыс. человек, уточнили в военном ведомстве. Колонну военной техники составят 114 боевых машин, в воздушном строю пролетят 72 самолета и вертолета, отметили в Минобороны.